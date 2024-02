Fantasanremo 2024 della finale: cantanti e punti aggiornati Nek e Francesco Renga aprono la serata finale del FantaSanremo 2024. Pioggia di bonus per BigMama e Dargen D’Amico: tutti gli aggiornamenti sui punti dei cantanti in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024 decreterà il vincitore della kermesse ma anche del Fantasanremo 2024. Gli artisti in gara potranno conquistare nuovi punti bonus nella finale dell'evento con azioni e look decisi dal regolamento. Per l'ultimo appuntamento è stato inserito un nuovo bonus dedicato al conduttore e direttore artistico Amadeus: chi dirà "Grazie Ama" sul palco dell'Ariston conquisterà +20 punti. L'ultima sfida è aperta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Nek e Renga aprono la serata, pioggia di bonus per Dargen D'Amico e BigMama

Nek e Francesco Renga aprono la serata finale di Sanremo 2024: a loro i primi +10 punti bonus. Altri +10 per i fiori al direttore d'orchestra. Pioggia di bonus per BigMama: dedica la canzone "alle persone insicure" (+10), ringrazia Amadeus (+20) che abbraccia (+10), dona i fiori al maestro (+10): per lei infine +5 per le parole post-esibizione. +5 per Gazzelle per il bonus Dargen, altri +15 per essere sceso in platea. Dargen D'Amico esclama "Grazie Ama" e conquista i primi +20. Altri +15 per essere sceso in platea, +10 per il bacio ad una persona del pubblico, Mara Venier. +10 per l'abbraccio ad Amadeus.

Il Volo sul palco dell'Ariston conquista +10 per il look total black. Ringrazia e abbraccia Amadeus (+20,+10), si esibisce sulle scale (+10) e dona i fiori al direttore d'orchestra (+10). Loredana Bertè con il look piumato e total black conquista +20. +5 per gli occhiali da sole sul palco dell'Ariston, +10 per il fiocco rosso sull'abito, simbolo contro la violenza sulle donne. +5 per i ringraziamenti post esibizione, +10 per i fiori al maestro, +10 per l'abbraccio ad Amadeus che ringrazia (+20).