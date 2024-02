I look della serata finale di Sanremo 2024: le pagelle e i voti agli abiti di cantanti e conduttori Dai conduttori a tutti i cantanti in gara, ecco i look dei protagonisti di Sanremo 2024 nella serata finale del Festival della canzone italiana con i voti ai look e le nostre pagelle di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo arrivati alla fine della settimana santa, quella di Sanremo, che ogni anno ci tiene incollati al televisore per ascoltare i brani dei grandi artisti della musica italiana e soprattutto cattura il nostro interesse grazie ai look dei protagonisti sul palco dell'Ariston. Nella serata finale il co-conduttore scelto da Amadeus, è Fiorello, che sul palco appare con elegantissimi abiti di Giorgio Armani ed è protagonista di una luminosa performance con abiti al led. Sul palco si alternano i 30 cantanti in gara, da Annalisa a Emma Marrone, passando per Mahmood, Ghali e Sangiovanni, fino a Geolier a alla vincitrice di questa edizione Angelina Mango. Ecco tutti i look della serata finale di Sanremo 2024, i nomi degli stilisti che vestono cantanti, conduttori e ospiti e i voti agli abiti sul palco nelle nostre pagelle di stile.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 10 (a lui non all'abito)

Amdeus continua a brillare nei suoi smoking scintillanti e sempre uguali. Gli diamo 10 giusto perché questa è la serata che, dopo cinque anni, mette fine alla sua conduzione sanremese.

Amadeus in Gai Mattiolo

Renga Nek in Maurizio Miri – Voto 8

Incredibile ma vero, i due cantanti (finalmente) scelgono il look giusto. Elegantissmi.

Renga Nek in Maurizio Miri

BigMama in Salvatore Seghezzi – Voto 8

Spettacolare nel suo abito rosso che sembra non finito e rivela la struttura sotto la gonna vaporosa e un paio di enormi zeppe. La amiamo e amiamo il suo stile forte e volutamente esagerato.

BigMama in Lorenzo Seghezzi

Gazzelle – Voto 6–

Non ci possiamo credere, Gazzelle per la finale indossa una giacca, certo la indossa sulla sua solita felpa e con i suoi occhiali ma apprezziamo lo sforzo!

Gazelle

Dargen D'Amico in Moschino – Voto 6

Dargen sceglie il rosso e nero a contrasto, in un completo dalla doppia anima ricoperto di cuoricini che aggiungono al look un tocco tridimensionale. Divertenti i cuori ma è il look che ci è piaciuto di meno in questo Sanremo.

Dargen D'Amico in Moschino

Il Volo in Emporio Armani – Voto 4

Ancora total black, ancora tagli asimmetrici. Il look non ci convince per niente. Bocciati.

Il Volo in Emporio Armani

Loredana Berté in Valentino – Voto 9 e 1/2

Loredana entra sul palco con un paio di occhiali piumati, le piume tornano anche sull'orlo della gonna. La cantante risplende anche in nero e mostra la sua anima fragile e dark. Perfetta e lei la donna meglio vestita del Festival 2024.

Loredana Berté in Valentino

Negramaro in Giorgio Armani – Voto 7

Giuliano Sangiorgi indossa un completo couture con rever luccicanti. Molto elegante. Lo promuoviamo nonostante il nero così scuro.

Negramaro in Giorgio Armani

Fiorello in Giorgio Armani – Voto 9

Lui è l'unico che si può permettere un total look paillettato sotto il tuxedo da smoking. Meraviglioso.

Fiorello in Giorgio Armani

Mahmood in Valentino – Voto 8 e 1/2

Finalmente arriva sul palco la tuta gold indosso a Mahmood che per la finale sceglie un outfit con capi che mimano le linee di una tuta sportiva. La sua però è una tuta couture. Splendente. E' il più fico di questo Sanremo 2024.

Mahmood in Valentino custom made

Santi Francesi in Dolce&Gabbana – Voto 6

I Santi scelgono il total white per la finale e chiudono la loro esperienza sanremese con giacche corte indossate senza nulla sotto, con bluse in pizzo e guanti. Ci piace la blusa in pizzo, un po' meno la giacca corta a pelle e i guanti che fanno tanto serial killer.

Tananai – Voto 7

Tananai aveva freddo e quindi a Sanremo arriva con il cappotto oversize. Elegante ma senza impegno.

Tananai

Diodato in Zegna – Voto 9

Il miglior look del cantante che finalmente lascia a casa le camicie senza colletto per indossare un balzer dai rever squadrati e non finiti. Estremamente chic.

Diodato in Zegna

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli – Voto 7

Fiorella Mannoia chiude in bellezza con un elegante abito in velluto nero dal profondo scollo a tuffo e dalle maniche lunghe che ci fa dimenticare i disastri delle prime puntate. Brava Fiorella.

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli – Voto 7–

Sexy e luccicante con il suo abito scollato e stringato sul corpetto. Ci piace il look. Peccato per quei capelli attaccati in testa e per le extension che avremmo evitato.

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Alfa – Voto 10 per lui, 2 per il look

Nonostante le mille stroncature ai look il giovane cantante ha affermato che quella di Sanremo è stata l'esperienza più bella della sua vita. Troppo dolce!

Irama – Voto 4

Anche Irama indossa la giacca senza nulla sotto. Anche Irama indossa un completo nero. Anche Irama ha il capello effetto wet. Wow che originale.

Irama

Ghali – Voto 9

Si chiude il viaggio di stile spaziale che Ramona Tabita, stylist di Ghali, aveva anticipato a Fanpage.it. Si chiude in bellezza con questo spettacolare look custom di Marni con top dalle spalle spigolose e inserto luccicante. Troppo cool.

Ghali

Annalisa in Dolce&Gabbana – Voto 8

Annalisa entra in scena super sexy con l'abito svolazzante in seta impalpabile, che rivela la presenza dei suoi amati stivali calza con tanto di reggicalze. Quest'anno è tutta lingerie. Ci piace.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Angelina Mango in Etro – Voto 8 e 1/2

Look no pants per Angelina Mango che in finale sceglie un abito con body lavorato e gonna trasparente. Porta sul palco un po' di brio con la sua energia contagiosa e con il look coraggioso. E grazie al suo coraggio conquista la vittoria del Festival 2024.

Angelina Mango in Etro

Geolier in Emporio Armani – Voto 8

Il rapper ci sorprende indossando un suo luminoso look con giacca dalle linee asimmetriche molto particolare. Ci piace e molto.

Geolier in Emporio Armani

Emma in Ferrari – Voto 5

Non abbiamo capito perché per la finale indossa il completo di pelle, questo era il momento per l'abito da gran sera. Per noi è no (ma ci piacciono le scarpe rosse e la coroncina del bonus Emma).

Emma in Ferrari

Il Tre in Diesel – Voto 6-

Addio al denim, questa sera Il Tre veste elegante ma dimentica ancora di mettersi la camicia.

Il Tre in Diesel

Ricchi e Poveri in Vivetta – Voto 5

Solo noi li troviamo a tratti inquietanti? Forse si, tutti li amano. Va detto che sono gli unici che hanno portato un po' colore sul palco di Sanremo.

Ricchi e Poveri in Vivetta

Stash dei The Kolors in Emporio Armani – Voto 6 e 1/2

Migliora il look di Stash che per la finale ha un guizzo di stile con il completo dalle incrostazioni lucenti sulla giacca e sui pantaloni.

Stash in Emporio Armani

Maninni in Antonio Riva Milano – Voto 4

Non sappiamo più come trovare le parole per bocciare in modo elegante questo stuolo di completi neri.

Maninni in Antonio Riva Milano

La Sad – Voto 3

Sono così punk che abbinano le giacche alle creste. Il punk è un'altra cosa. Decisamente out.

La Sad

Mr.Rain in Fendi – Voto 6 e 1/2

Anche Mr.Rain aveva freddo questa sera e quindi ha indossato il cappotto. Forse però non aveva così freddo perché sotto il cappotto non aveva niente. Bella la spilla che chiude.

Mr.Rain in Fendi

Fred De Palma in Ssheena – Voto 6–

Total white per Fred De Palma in finale, ci piace la giacca dalle spalle over e anche il dettaglio ironico del boxer che fuoriesce, ci piace meno il top.

Fred De Palma in Ssheena

Sangiovanni in GCDS – Voto 4

Quest'anno lo stile di Sangiovanni sembra poco a fuoco, oltre ad essere molto ma molto oversize, la scelta del look per la finale non l'abbiamo capita. No alla felpa a righe.

Sangiovanni in GCDS

Clara – Voto 7

Bnkr44 – Voto 6 e 1/2

Bnkr44

Rose Villain in Giorgio Armani Privè – Voto 6-

Rose Villain in Giorgio Armani Privè

Lazza – Voto 8

Lazza