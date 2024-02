Loredana Berté nella finale di Sanremo vince la gara di stile: le piume nere simbolo dell’anima fragile e dark

A cura di Marco Casola

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loredana Berté in Valentino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è dubbio, è lei la vincitrice morale di questo Sanremo 2024. Loredana Berté con le piume, le cravatte e gli stivaletti a punta (come quelli che cita nella sua canzone sanremese) vince anche la gara di stile. Chi non l'ha amata con i suoi mini dress che lasciavano nude le leggendarie gambe e con la lunga chioma da fata turchina? Che dire poi dell'immancabile borsetta con cui da anni sale sul palco? Un escamotage "fashion" che la cantante utilizza per trasportare il trasmettitore degli ear monitor, che solitamente i cantanti appuntano dietro l'abito e che lei invece, in barba alle regole di stile, porta nell'amata mini bag ben visibile nei look.

A Sanremo 2024 Loredana sul palco conquista tutti con il meraviglioso brano Pazza, una vera e propria rivincita in musica che ha conquistato anche il premio della critica. Conquista tutti anche con il suo guardaroba, firmato Valentino, in black and white il cui fil rouge sono le piume e le cravatte. Un'incontro inconsueto eppure così affascinante quello tra la cantante dall'anima rock e Pierpaolo Piccioli, Direttore creativo di Valentino, che per l'artista pensa a una serie di outfit che mescolano linee rigorose con la leggerezza di decori piumati, dettagli vezzosi con uno stile minimal. Tutti impeccabili.

Impeccabili perché rispettano alla perfezione l'anima di quell'artista così eccentrica. I mini dress neri con i colletti a contrasto, le camicie bianche sormontate da una cascata di piume, gli abiti tunica con cravatta slim, disegnano un'immagine così pulita che indosso alla Berté diventa quasi barocca, creando un paradosso finale irresistibile. I lunghi capelli blu e l'immensa personalità di Loredana riempiono quegli abiti facendoli esplodere in look da 10.

Loredana Berté in Valentino

In finale Loredana sceglie il total black, indossando un abito camicia con cravatta, il cui orlo prende vita grazie a vaporose piume tono su tono. Le piume tornano anche sui maxi occhiali da sole scuri con cui l'artista sale sul palco e di cui poi si libera durante l'esibizione. Quelle piume scelte da Piccicoli come simbolo di leggerezza couture rappresentano alla perfezione l'anima e lo stile di un'artista così leggera eppure così complicata, fragile e oscura, proprio come quelle piume nere che questa sera rendono straordinario il suo stile.

72 CONDIVISIONI condividi chiudi