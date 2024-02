Come funziona il vestito coi led luminosi indossato da Fiorello nella finale di Sanremo Ingresso in grande stile per Fiorello nella finale di Sanremo, che si è esibito vestito di led. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Per il gran finale di Sanremo 2024 non poteva mancare un co conduttore altrettanto speciale. Nelle precedenti serate sono saliti sul palco dell'Ariston Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccatini. Amadeus per la finale ha voluto con sé l'amico di sempre Fiorello, compagno di tante avventure televisive e sanremesi: è il quinto Festival insieme. Per l'ingresso in scena, Fiorello ha scelto qualcosa di grande impatto visivo che ha divertito e meravigliato il pubblico.

Fiorello effetto cartoon

Il debutto di Fiorello sul palco dell'Ariston stavolta è stato davvero unico e speciale. Il co conduttore della serata conclusiva della kermesse è entrato in scena non da solo, ma in compagnia. Con lui sul palco c'era il famoso gruppo ucraino Light Balance, ballerini specializzati in danza al led con all'attivo diverse partecipazioni televisive ed esibizioni in tutto il mondo. La performance del gruppo ucraino (finalisti di Britain's Got Talent) combina luci, musica, coreografie acrobatiche e danza: viene fuori qualcosa di incantevole che lascia a bocca aperta, ma serve grande coordinazione. I movimenti devono essere ben sincronizzati, tra ballerini e con la musica.

Fiorello si è esibito con loro sulle note di una canzone che ha fatto la storia della musica: Billie Jean di Michael Jackson. Tutti insieme hanno imitato le movenze dell'iconico Michael, muovendosi in uno spazio completamente buio, illuminato unicamente dai loro abiti. La particolarità della performance, infatti, è richiede un look specifico, un costume a luci led e neon posizionate in modo da "contornare" il ballerino, delineandone il profilo dalla testa ai piedi.

Il ballerino, quando si muove, sembra una sagoma cartoon. Le luci sono alimentate da una batteria che garantisce diverse ore di autonomia. Ogni lampada può essere anche controllata separatamente, con un controller esterno, così da programmare gli effetti desiderati attraverso un apposito software. Con quali altri effetti stupirà Fiorello nel corso della serata?