Alessandra Amoroso cambia look: capelli lunghi ed extension nella finale di Sanremo Look total black per Alessandra Amoroso nella finale di Sanremo, con una nuova acconciatura. Ha stupito i fan con un hair style diverso dalle altre serate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso è in gara al Festival di Sanremo per la prima volta. Partecipa alla gara canora col brano Fino a qui, una canzone che sente profondamente sua, in cui ha riversato sensazioni ed emozioni vissute in quest'ultimo periodo. Per lei non è stato facile: ha dovuto fronteggiare molte critiche. C'è stata una polemica in particolare: quella relativa al suo rifiuto di firmare l'autografo a un fan. Ne ha accennato in conferenza stampa, leggendo i tanti commenti degli haters che ha dovuto sopportare, parole che l'hanno ferita, ma da cui si è rialzata. E Sanremo è il suo punto di ripartenza. Ha scelto per l'occasione il filo conduttore del nero, ma ha aggiunto un dettaglio nuovo per la finale.

Alessandra Amoroso in total black a Sanremo

Come molti compagni di avventura in gara a Sanremo, anche Alessandra Amoroso ha scelto il total black per i suoi look. Il nero l'ha accompagnata dall'inizio alla fine: ha scelto la nuance simbolo per eccellenza di eleganza, ma declinata in chiave più audace. Per il debutto ha puntato su una creazione personalizzata firmata Monot con guanti da diva, poi ha "copiato" il look a Taylor Swift brillando con un completo di paillettes, dopo è stata la volta di un abito trasparente firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Per la serata delle cover ha optato nuovamente per quest'ultima Maison, indossando un vestito con doppio maxi spacco. Nero anche per la serata finale, un abito lungo con ricami e paillettes, schiena nuda, dettaglio stringato sul décolleté. Pur lasciando invariato lo stile nell'abbigliamento, ha stupito con una nuova acconciatura. Se nelle precedenti serate, infatti, aveva un long bob, per il gran finale ha scelto qualcosa di diverso. Le extension le hanno permesso di sfoggiare una lunga chioma liscia con frangetta a tendina.

