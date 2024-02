Bonus Emma al Fantasanremo: perché la cantante sul palco ha messo una corona Perché Emma Marrone nella finale di Sanremo ha indossato una coroncina sulla testa? Il motivo ha a che fare col Fantasanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Impazza in questi giorni il Fantasanremo, il gioco che sta unendo l'intera Italia all'insegna di bonus e malus, attribuiti in base all'andamento del Festival di Sanremo. I punteggi variano in base a ciò che gli artisti in gara indossano o fanno sul palco, che possono far acquisire o perdere punti. Emma Marrone si è decisamente impegnata quest'anno: chi l'ha inserita in squadra può gioire!

Emma Marrone regina del Fantasanremo

Quando i giocatori del Fantasanremo hanno cominciato a schierare le loro formazioni, hanno immediatamente riposto molte aspettative su Emma Marrone. Le aspettative erano giustificate, visto che nel 2022 era stata incoronata regina del gioco. Era stata lei, infatti, quella con più punti, per la gioia di chi l'aveva scelta come capitano.

Emma in Ferrari

Proprio a lei è stato anche dedicato un bonus, che porta proprio il suo nome. Si chiama Bonus Emma e vale 10 punti, che vengono assegnati a chi sul palco indossa una coroncina o un diadema. Questo accessorio, tra l'altro, riporta alla memoria una sua esibizione in particolare, proprio a una gara canora.

Emma Marrone all'Eurovision 2014

All'Eurovision 2014, a cui partecipò dopo la vittoria al Festival di Sanremo precedente, sfoggiò un look da imperatrice gam, un outfit bianco e oro proprio con corona di alloro dorata sulla testa. Nella finale della 74esima edizione della kermesse ha nuovamente portato sul palco l'accessorio. E