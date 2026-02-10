Lo sapete che si può già vedere l’Ecce Homo di Antonello da Messina a 30 minuti da Milano (senza fila)?

Nelle ultime ore si parla molto di uno dei dipinti più famosi del Rinascimento italiano: l'Ecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dal governo italiano a un'asta internazionale a quasi 15 milioni di euro. L'opera è stata riprodotta in diverse versioni dall'artista e alcune di queste sono esposte in diverse parti del mondo, dal Met di New York al Louvre di Parigi, fino ad arrivare a Palazzo Spinola a Genova . La cosa che in pochi sanno è che un altro Ecce Homo dell'artista siciliano si trova esposto a circa 30 minuti da Milano e lo si può ammirare ogni settimana senza fare alcuna fila.

Qual è l'Ecce Homo esposto a Piacenza

Si chiama Galleria Alberoni ed è la prestigiosa pinacoteca di Piacenza situata all'interno del Collegio Alberoni, in Via Emilia Parmense 67/77. Al suo interno è custodita la preziosa collezione d'arte appartenuta al cardinale Giulio Alberoni, di cui fanno parte anche opere di Guido Reni e Luca Giordano. Il pezzo forte, però, è l'Ecce Homo di Antonello da Messina, per la precisione la versione realizzata nel 1473. Si tratta di un dipinto olio su tela dalle dimensioni di 48,5 x 38 cm e raffigura Cristo in primo piano con le mani legate, una corda al collo e la colonna della flagellazione sullo sfondo. Per quale motivo viene considerata la variante più riuscita del soggetto? Tra espressività drammatica e precisione nei dettagli (come le lacrime e il sangue), è una perfetta sintesi tra realismo e monumentalità.

Collegio Alberoni

Quanto costa l'ingresso alla Galleria Alberoni

L'Ecce Homo del 1473 firmato da Antonello da Messina è regolarmente visibile al pubblico presso la Galleria Alberoni di Piacenza, anche se spesso viene "prestata" a mostre temporanee internazionali. La struttura è sempre aperta la domenica dalle 15.30 alle 18 e organizza una visita guidata alle 16 (di solito non bisogna affrontare file infinite per entrare). La Galleria è chiusa il martedì, il mercoledì e il sabato, mentre il lunedì, il giovedì e il venerdì è possibile richiedere delle visite su appuntamento (dalle 9 alle 12 oppure dalle 14 alle 18). I prezzi? La visita libera domenicale costa 5 euro, la visita guidata 8 euro, mentre le visite speciali costano 12 euro. In quanti, nell'attesa di ammirare l'Ecce Homo appena acquistato all'asta dallo Stato, faranno un salto a Piacenza?