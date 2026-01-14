La città italiana con più chiese, una per ogni cento abitanti

Maratea è la città italiana con più chiese, 44 per meno di 5000 abitanti: un incontro di storia, fede e paesaggi tra basiliche, grotte e mare del Golfo di Policastro.

Maratea, Basilicata

L'Italia è piena di città davvero particolari, come quella che ha quasi più orologi che abitanti o il villaggio alpino che può essere raggiunto solo in funivia. Tra queste non manca poi Matarea, la città che ha una chiesa per circa ogni cento abitanti, che sono in totale meno di 5000, per un totale di ben 44 edifici sacri. Le chiese poi variano per tipologia e stile, dalle grandi parrocchie e basiliche, alle cappelle rurali, fino ad arrivare ai più piccoli luoghi di culto situati nelle grotte. Matarea è poi una città tutta da esplorare, tra la statua del Cristo Redentore, la bellissima baia di Policastro e il Castello.

Il centro storico di Maratea, Basilicata

La storia di Maratea: perché ci sono 44 chiese?

Affacciata sul Tirreno Lucano, in provincia di Potenza, Maratea ha una storia davvero unica. L’origine della città è infatti antichissima: in base a reperti archeologici trovati nelle grotte della spiaggia di Fiumicello, si pensa addirittura che risalga all’epoca del Paleolitico, quasi 100mila anni fa. La diffusione delle chiese però è legata soprattutto all’epoca medievale e moderna, quando Maratea è diventata un importante centro religioso e commerciale affacciato sul Tirreno. Qui passavano mercanti, ordini monastici e uomini di Chiesa, che lasciavano traccia del loro passaggio con cappelle, oratori e santuari dedicati a santi protettori o corporazioni. A questo si aggiunge la particolare conformazione del territorio, un intreccio di frazioni, coste e colline che ha favorito la nascita di piccole comunità che volevano la propria chiesa di riferimento. Nel tempo, accanto alle parrocchie principali sono sorte cappelle rurali, monasteri, conventi e perfino luoghi di culto nascosti nelle grotte. Il risultato è un mosaico religioso unico, che oggi rende Maratea una rarità non solo in Italia ma anche in Europa.

Statua di San Biagio, Basilica di San Biagio, Maratea

Le chiese più belle della città

Tra le 44 chiese di Maratea ce ne sono alcune che, per storia, posizione o architettura, sono diventate simboli del territorio. La più famosa è probabilmente la Basilica di San Biagio, situata sulla sommità del monte che domina la città e custode delle reliquie del santo patrono. Da lassù la vista spazia sul Golfo di Policastro, rendendo la visita un’esperienza che unisce arte, fede e paesaggio mediterraneo.

Cristo di Maratea

Nel centro storico si trova invece la Chiesa dell’Annunziata, con il caratteristico campanile, mentre lungo la costa o in mezzo ai boschi si incontrano piccole cappelle romaniche o barocche, nate come luoghi di devozione privata o per processioni. Alcune chiese sono state restaurate di recente, altre conservano ancora affreschi e altari originali, testimonianza del passaggio di artisti e botteghe locali. Infine, un'altra chiesa importante nel centro storico, spesso menzionata per la sua bellezza e le sue opere d'arte, specialmente il presepe permanente è sicuramente la Cappella di Santa Maria del Presepe.

Maratea di sera illuminata

Oltre le chiese, cosa vedere a Maratea

Il patrimonio religioso è sicuramente il cuore della visita della città, ma Maratea offre molto altro a chi decide di esplorarla con calma. L’icona più riconoscibile è il Cristo Redentore, la grande statua bianca in cima al Monte San Biagio, che con i suoi 22 metri di altezza domina sull’intero golfo ricordando un po’ il celebre Cristo di Rio in Brasile.

Il centro storico di Maratea, Basilicata

Pochi chilometri più in basso si estende il borgo antico, fatto di scalinate, archi, vicoli e piazzette dove si trovano palazzi nobiliari e punti panoramici sul mare. Nell’entroterra spicca poi il Castello, antico presidio militare incastonato tra le rocce. Completano poi la bellezza della città la baia di Policastro e il porto, che suggeriscono l’equilibrio tra storia, natura e devozione tipico di Maratea.