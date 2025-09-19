Dove si sposano Andrea Preti e Venus Williams: le foto della location del matrimonio a Ischia

Venus Williams e Andrea Preti diventeranno marito e moglie il 19 settembre 2025. Hanno deciso di celebrare il matrimonio sull’isola di Ischia, per la precisione a Faro Punta Imperatore, una esclusiva location a picco sul mare: ecco com’è fatta e quanto costa.

Venus Williams, la tennista americana sorella di Serena, sta per vivere uno dei giorni più importanti della sua vita: venerdì 19 settembre 2025 sposerà il fidanzato Andrea Preti, attore e modello classe 1988. I due si sono conosciuti circa un anno fa durante una sfilata a Milano e da allora non si sono più lasciati, anzi, hanno deciso di compiere il grande passo il prima possibile. La location del matrimonio non è stata scelta in modo casuale: nell'estate 2024 i due avevano trascorso una vacanza a Sant'Angelo e, rimasti incantati dagli splendidi panorami, hanno deciso di tornare nell'isola di Ischia per il loro grande giorno. La cerimonia nuziale si terrà al Faro Punta Imperatore, una struttura storica a strapiombo sul mare, mentre il banchetto si sposerà a Lisola, il ristorante inaugurato lo scorso anno dallo chef Nino Di Costanzo con il pizzaiolo Ivano Veccia.

La location del matrimonio è Faro di Punta Imperatore

Faro Punta Imperatore è una delle location più esclusive dell'isola di Ischia: situato sulla punta del promontorio omonimo, è stato costruito nel 1879 dal Genio Civile e poi elettrificato nel 1916 dalla Regia Marina, così da illuminare il tratto di mare su cui affaccia Nel 2018, dopo anni di abbandono, è stato acquistato da una società tedesca, che lo ha trasformato in un resort di lusso.

Faro Punta Imperatore

Interamente ristrutturato, oggi è una meravigliosa struttura total white con arredi contemporanei e dettagli di design. Il Faro è raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo e che conta 155 scalini, è circondato dalla natura incontaminata e offre una splendida vista sul mare, una terrazza e un ristorante con vista super sofisticato.

Faro Punta Imperatore

Quanto costa la location del matrimonio scelta da Andrea Preti e Venus Williams

Le 4 suite di Faro Punta Imperatore sono disponibili per soggiorni di una o più notti e il loro prezzo è variabile: si parte da quasi 300 euro per la camera Scirocco, si arriva a 347 euro per la Maestrale, mentre per la Libeccio o la Grecale si superano i 500 euro (prezzi da intendersi per due persone al giorno).

Faro Punta Imperatore

La location, però, può essere anche affittata nella sua interezza per celebrare degli eventi speciali come il matrimonio: si può organizzare una cena sulla terrazza o nelle sale del ristorante Lucì, godendosi il panorama ischitano da una posizione privilegiata.

Faro Punta Imperatore

Quanto costa l'esperienza? Per una cerimonia di nozze si parte da 5.000 euro al giorno, anche se la cifra varia a seconda del periodo dell'anno e dei servizi richiesti. La struttura può essere contattata telefonicamente per delle trattative private.