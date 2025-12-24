Venus Williams si risposa con Andrea Preti: il regalo di nozze di Serena è pazzesco

Venus Williams dopo essersi sposata lo scorso ottobre a Ischia con Andrea Preti, ha dato vita a un’altra cerimonia a Palm Beach. La sorella Serena le ha dedicato parole meravigliose e agli sposi ha regalato uno yacht.

Venus Williams si è sposata a Ischia lo scorso 19 ottobre con il modello e attore italiano Andrea Preti. Ma il matrimonio si è celebrato anche negli Stati Uniti, esattamente a Palm Beach in Florida dove è stata organizzata una settimana di festeggiamenti. Venus, che è stata numero 1 del tennis ed ha vinto più volte Wimbledon, ha raccontato la nascita di questa storia d'amore a Vogue, mentre Serena Williams ha dedicato parole meravigliose alla sorella con una lettera pubblicata sui social. E agli sposi ha regalato addirittura uno yacht.

Serena Williams regala uno yacht a Venus per il matrimonio

Matrimonio bis, ma non perché il primo è andato male, anzi, va tutto a gonfie vele. Venus Williams lo scorso gennaio ha ricevuto la proposta di matrimonio, in Toscana, e da quel momento si è iniziato a pianificare tutto. Cerimonia organizzata da Jennifer Zabinski, nota wedding planner negli Stati Uniti, con una prima tappa a Ischia e una seconda a Palm Beach, dove vive Venus. Serena Williams si è presa la scena regalando agli sposi uno yacht, che ha subito preso il largo. L'ex tennista, vincitrice di 23 titoli Slam, ha organizzato contestualmente una giornata di mare con familiari e amici stretti. Venus ha raccontato a Vogue quei momenti: "Cantavamo, ballavamo, parlavamo, ci siamo goduti il tempo insieme".

Foto di famiglia dopo il matrimonio di Palm Beach tra Venus Williams e Andrea Preti.

La splendida lettera scritta da Serena a Venus

Grande evento mondano sì, ma non solo. Perché a Vogue Venus ha parlato di quanto accadutele non molto tempo fa quando le venne diagnostica un'adenomiosi che l'ha condotta a un intervento chirurgico. Serena, poi, ha pubblicato una splendida lettera per la sorella, usando parole meravigliose: "Venus, da dove comincio? Dai campi da gioco di casa ai più grandi palcoscenici del mondo, hai sempre guidato con grazia, forza e un cuore più grande di qualsiasi trofeo. Guardarti entrare in questo capitolo della tua vita circondata dall'amore è stato come guardare il sole sorgere, costante, potente e piena di promesse".

La lettera si chiude con queste belle parole: "Sei stata la mia migliore amica, la mia protettrice, la mia insegnante e il mio promemoria per guardare avanti sempre con uno scopo. Vederti così felice, così amata, così radiosa significa tutto per me. Per l'amore, per le risate e per una vita passata a sceglierci a vicenda ogni singolo giorno. Non potrei essere più orgogliosa di stare al tuo fianco, non solo oggi, ma sempre".