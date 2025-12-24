Valentina Vignali si sposa in tuta e sneakers, il matrimonio a sorpresa con Fabio Stefanini: “Marito e moglie”

Valentina Vignali si è sposata. L’ex cestista e modella è convolata a nozze con il fidanzato Fabio Stefanini, giocatore di basket nella squadra del Faenza. Sui social gli scatti del matrimonio a sorpresa, celebrato in tuta da ginnastica e sneakers coordinate.

Valentina Vignali si è sposata. L'ex cestista e modella è convolata a nozze con il fidanzato Fabio Stefanini, giocatore di basket di serie B nella squadra del Faenza. I due sono tornati a essere una coppia la scorsa estate, dopo essersi persi di vista per oltre 10 anni. Erano stati fidanzati la prima volta nel 2011 e si sono rivisti per caso a distanza di tempo, riaccendendo la scintilla tra loro.

Con un post pubblicato sui social lo scorso luglio, Vignali aveva annunciato il matrimonio e mostrato l'anello della proposta. Lo scorso 23 dicembre, la coppia ha celebrato il matrimonio con rito civile a Palazzo Gradari, vicino Pesaro, diventando ufficialmente marito e moglie. Sui social alcuni scatti del grande giorno, dove la sposa ha indossato una tuta da ginnastica di colore bianco, con velo e bouquet tra le mani, mentre lo sposo di colore nero. Entrambi hanno indossato poi lo stesso paio di sneakers. "Ufficialmente marito e moglie", hanno scritto ad accompagnare le immagini.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si erano fidanzati per la prima volta nel 2011, ben 13 anni fa. Dopo la fine della loro frequentazione, si erano persi di vista e ognuno era andato avanti nella rispettiva vita. Nell' estate del 2024 un incontro casuale ha riacceso la scintilla, come ha raccontato l'ex cestista sui social: "Quest'estate lui aveva un torneo a Rimini e sono andata con le amiche. Appena arrivo al campo, lo vedo e dico ‘mamma mia che bono!'. Scherzi a parte, a parte il lato estetico, io davvero sentito qualcosa". In poco tempo l'amore è tornato a unirli e, circa un anno dopo il loro riavvicinamento, a luglio 2025, hanno annunciato il matrimonio appena celebrato.