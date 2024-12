video suggerito

Valentina Vignali torna con il suo ex storico Fabio Stefanini, il racconto: “Non ci siamo visti per 11 anni” In un video virale sui social, Valentina Vignali ha raccontato come si è rimessa insieme al suo ex storico Fabio Stefanini. I due si erano lasciati nel 2013 e da quel momento non avevano mai più avuto alcun tipo di contatto. “La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l’uno per l’altra. Alla fine il cerchio si chiude” ha spiegato la campionessa di basket. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il video in cui la campionessa di basket Valentina Vignali ha raccontato come ha ritrovato il suo ex Fabio Stefanini dopo 11 anni di lontananza, ha raccolto più di due milioni di visualizzazioni sul web. Nel filmato ripercorre la loro storia d'amore, iniziata quando erano appena maggiorenni, fino all'epilogo che li ha rivisti tornare insieme: "Ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l'uno per l'altra".

Valentina Vignali: "Il nostro è stato un colpo di fulmine"

"Negli ultimi mesi chi mi segue sa che mi è successa una cosa molto bella. Ho ritrovato il mio ex fidanzato e ci siamo rimessi insieme" ha esordito Valentina Vignali nel video in cui racconta il suo riavvicinamento con Fabio Stefanini. "Partiamo dal 2011, io avevo solo 19 anni. La prima volta che l'ho visto eravamo in treno, l'ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi" ha spiegato. Vignali, però, è riuscita a risalire alla sua identità grazie alla tuta e al borsone da basket della squadra di Venezia. "L'ho cercato su Facebook, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo messi insieme. Quei 2 anni in cui siamo stati insieme furono abbastanza pazzi. Eravamo appena maggiorenni, non avevamo la macchina, dovevamo fare sempre avanti e indietro con il treno – ha ricordato – Con lui ho fatto la mia prima vacanza all'estero, le prime volte in cui sono tornata veramente tardi. Piccole pazzie che fai quando sei innamorato".

Valentina Vignali: "L'amore era rimasto invariato"

"Da piccola ho sempre desiderato farcela, avevo le idee chiare. A un certo punto ho capito che, rimanendo a Rimini, non avrei fatto quel salto di qualità per sfondare in quello che volevo fare. Mi sono trasferita a Roma" ha chiarito Vignali. La scelta porta i due ad allontanarsi, fino alla rottura definitiva nel 2013. "In quel momento la vita ci ha separato. Io ho avuto altre storie, lui anche. Per 11 anni, dal 2013 al 2024, non ci siamo mai più visti" ha spiegato. Dopo anni l'incontro è avvenuto in un campetto da basket:

Quest'estate lui aveva un torneo a Rimini e sono andata con le amiche. Appena arrivo al campo, lo vedo e dico ‘mamma mia che bono!'. Scherzi a parte, a parte il lato estetico, io davvero sentito qualcosa. Quando sono tornata a casa le mie amiche mi hanno detto che aveva occhi solo per me e che lui era ancora innamorato.

All'inizio entrambi avevano timore di quello che sarebbe potuto succedere tra loro. "L'amore, l'affetto, l'attrazione e la complicità era rimasta invariata – ha concluso – La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l'uno per l’altra. Alla fine il cerchio si chiude".