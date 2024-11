Giovanni De Rosa su Federica Petagna: “Al GF gesti in codice per me. Baciava sia me che Fico la stessa sera”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Una serie di segni in codice dalla Casa del Grande Fratello per far sapere a Giovanni De Rosa di stare pensando a lui. È quanto sostiene l'ex tentatore di Temptation Island che Federica Petagna, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, starebbe facendo nel ricordo della loro relazione. Uno schema che ricorda molto quello che già fece scalpore all'epoca della partecipazione al reality di Elisabetta Gregoraci, beccata in più di un'occasione a lanciare messaggi in codice rivolti a chi, dall'esterno, la guardava partecipare al gioco. Federica – che ha smentito i flirt che le sono stati attribuiti e che avrebbe vissuto in parallelo alla relazione con Stefano Tediosi – è finita, suo malgrado, al centro di una forma geometrica non ancora ben definita. Triangolo, quadrilatero o pentagono: la geometria di questa storia cambia a seconda di chi la racconta. In questo caso, a raccontare la sua versione dei fatti a Fanpage.it, è proprio De Rosa secondo cui Petagna lo avrebbe baciato la stessa sera in cui, lontano da occhi indiscreti, avrebbe baciato anche Antonio Fico, l'imprenditore campano entrato martedì scorso nella Casa per un infuocato confronto.

Com'è cominciato il rapporto con Federica Petagna?

Con Federica abbiamo cominciato a sentirci immediatamente dopo la fine del programma. Eravamo in un gruppo Whatsapp con tutti i tentatori e le fidanzate di Temptation Island. Successivamente, abbiamo creato un gruppo che comprendeva solo me, lei e Titty Scialò (ex protagonista di Temptation, ndr) e alla fine abbiamo cominciato a sentirci da soli in privato senza informare Titty.

Chi dei due ha cominciato per primo a provare qualcosa nei confronti dell’altra?

Ce ne siamo resi conto insieme. Federica mi disse che aveva voglia di conoscermi e che avrebbe desiderato raggiungermi in Spagna ma temeva di essere riconosciuta. Un giorno però mi disse “Se ci tieni davvero, vieni a Napoli da me”. Le chiesi se ne fosse sicura, visto che stava sentendo anche Stefano. Ma mi rispose che se non lo fosse stata, non mi avrebbe spinto ad affrontare quel viaggio per lei. Quindi presi un biglietto e dopo qualche giorno la raggiunsi.

Però lei ti aveva detto che stava frequentando anche Stefano.

Prima che partissi mi aveva detto che non si sentivano più, che erano diversi e che aveva intenzione di conoscere meglio solo me. Per questo motivo sosteneva di avere interrotto il loro rapporto.

Stefano lo sapeva?

Non ne sapeva nulla, zero. Lo so, sembra un film (ride, ndr).

Cos’è accaduto quando sei arrivato a Napoli?

Arrivo nel weekend e ci organizziamo insieme agli altri per andare a ballare in un locale scelto da Antonio Fico (l’uomo entrato nella Casa del GF per un confronto, ndr) perché conosceva il proprietario e sapeva che nessuno ci avrebbe visti. Alla serata in questione partecipa anche Titty e Federica mi spiega che questo Antonio è il cugino di Titty e che proprio lei stava provando a spingerla tra le sue braccia. Mi aveva garantito che Antonio non le piaceva e che gli avrebbe immediatamente fatto capire che la loro sarebbe potuta essere solo un’amicizia.

Parli della sera in discoteca durante la quale ci sarebbe stato il primo bacio tra Federica e Antonio.

Sì. E se quella è stata la sera del loro primo bacio, significa che entrambi abbiamo baciato per la prima volta Federica la stessa sera.

Federica Petagna e Giuseppe De Rosa in barca e al ristorante

Cosa accade durante la serata in questione?

Succede che decidiamo di incontrarci all’esterno del bar di Antonio. Eravamo in gruppo, c’erano anche Titty e alcuni amici, e Federica a un certo punto si allontana per andare in bagno. Poi mi guarda e mi fa un segno per farmi capire di seguirla. Io lo faccio e una volta arrivati nei pressi del bagno, ci baciamo.

In bagno, al volo, con gli altri ad aspettarvi fuori?

Sì. Nascosti e al volo (ride, ndr). È assurdo, me ne rendo conto.

Chi ha baciato chi?

È stata Federica a tirarmi.

E i baci si sono ripetuti anche davanti ad Antonio?

No, di fronte agli altri abbiamo fatto finta di niente. Federica mi aveva messo in guardia già in precedenza che alla serata in questione avrei trovato quest’altro ragazzo innamorato di lei e ho deciso di rispettare la sua volontà visto che mi aveva chiesto di non far capire nulla agli altri. Nemmeno Titty lo sapeva, benché loro sostenessero di essere come sorelle. Anzi, Federica mi aveva chiesto espressamente che restasse tra noi e di non dire nulla a Titty.

Com’è finita quella prima serata in discoteca?

Che a un certo punto, intorno alle 4 del mattino, ci rediamo conto che Federica e Antonio sono spariti. Li cerchiamo per 15 minuti senza trovarli e quindi decido di andare via. Dopo 20 minuti mi arrivano i suoi messaggi in cui, arrabbiata, mi rimprovera di essere andato via senza salutarla e spiega di essere sparita solo per mettere in chiaro con Antonio che la loro sarebbe rimasta esclusivamente un’amicizia senza risvolti sentimentali. Mi dice che vuole stare con me e che lui non le piace ma io smetto di risponderle perché quell’assenza improvvisa mi aveva insospettito. Stefano, come sempre, non pervenuto. Ero rimasto al fatto che tra loro fosse finita. Il giorno dopo, più sereno, decisi di invitarla in barca a Procida. Fu in quell'occasione che Titty ci vide baciarci. Se la prese talmente tanto che, al ritorno, scelse di andare via a bordo di un’auto diversa dalla nostra pur di non stare con me e Federica.

Ci sono stati altri incontri?

Dopo la giornata in barca, avevamo programmato di andare insieme in discoteca. Ma invece di riaccompagnarla a casa, invitai Federica a casa mia per cenare e cambiarci. Lei fece la doccia a casa della mia migliore amica e dopo cena decidemmo di non andare più a ballare. Facemmo invece un giro in macchina da soli e ci fermammo a Posillipo.

E?

È finita che siamo rimasti in macchina in un luogo appartato quasi tutta la notte. Ci sono stati baci e altre cose e poi l’ho riaccompagnata a casa.

Giovanni De Rosa

C’è stato solo qualche bacio?

Ci sono stati dei baci. Non mi sento di dire altro.

Quando è finita tra voi?

Dopo qualche giorno, io torno in Spagna e lei mi scrive che è confusa e non sa che cosa fare. Le dico che per me va bene così ma dopo un paio di giorni torna a scrivermi e mi dice che non ce la fa a stare senza sentirmi, che le manco ma che ha ricominciato a sentire Stefano e non se la sente di chiudere nemmeno con lui. Nel frattempo, esce un articolo in cui si sostiene che lei sia partita per Milano per incontrare Stefano ma, quando le chiedo se è vero, nega. Fino a quel momento, infatti, ero rimasto convinto che lei e Stefano si sentissero solo al telefono ma che non si fossero mai incontrati. La cosa prosegue ancora per qualche tempo finché, stanco, decido di chiudere e le dico che può continuare a conoscere solo Stefano perché mi sarei tirato fuori. Lei ci rimane male, mi dice che non riesce a immaginare un futuro senza sentirmi e che sono importante – ho gli screen che lo provano – ma io resto irremovibile.

Non vi siete più sentiti da allora?

Ci siamo sentiti pochi giorni prima che entrasse nella Casa. Non sapevo del GF perché Federica non lo aveva detto a nessuno ma mi contattò quando le arrivò a casa un pupazzo che avevo ordinato per lei molto tempo prima e la cui consegna aveva subito un ritardo a causa di una serie di problemi. In quell’occasione mi chiese se avrei partecipato al weekend che i tentatori avevano organizzato con le fidanzate a Roma, lo stesso al quale ha partecipato anche Stefano ma al quale io non ho preso parte. Il 26 ottobre, dopo che è andata in onda la puntata di Temptation Island – un mese dopo, Federica mi fa una videochiamata e mi dice che ha voglia di sentirmi, che le dispiace per come sono andate le cose.

Voleva sentirti da amico?

Lei mi aveva sempre detto che non mi avrebbe mai visto come un amico.

Non la senti da quel 26 ottobre?

No, mi ha chiamato il giorno dopo, quando era già chiusa nell’hotel in attesa di entrare nella Casa del GF. Mi ha raccontato del reality e mi ha chiesto di guardarla nella Casa perché avrebbe fatto dei gesti specifici per salutarmi e farmi capire che stava pensando a me (una sorta di saluto in codice come accadde ai tempi di Elisabetta Gregoraci, ndr).

Com’è possibile? È entrata nel GF che era già legata a Stefano.

Lo chiedi a me? È surreale e infatti gliel’ho detto. A un certo punto mi sono fatto una risata.

Il confronto tra Federica, Alfonso e Antonio Fico nella Casa del GF

Adesso pare possa esserci un ritorno di fiamma con Alfonso. Ci credi?

Federica mi ha sempre detto che i suoi sentimenti per lui erano finiti. Rispetto a lui, invece, credo sia realmente innamorato. Talmente innamorato da non voler vedere. Anche la reazione che ha avuto durante il confronto con Antonio Fico è quella di una persona che ha i prosciutti sugli occhi. Non vuole vedere, né sentire: il suo unico obiettivo è tornare con Federica. Se la riprenderebbe anche se sapesse che ha frequentato 300 persone diverse perché muore per lei. Non credo stia fingendo.