Nathaly Caldonazzo sposerà il compagno Filippo, come è nato l’amore: “Ho fatto di tutto per mandarlo via”

Nathaly Caldonazzo si sposa. L'attrice è showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata del 18 ottobre, che presto convolerà a nozze con il compagno Filippo. L'uomo (di cui non è noto il cognome) è lontano dal mondo dello spettacolo e si hanno poche informazioni sul suo conto. Nel maggio 2024, Caldonazzo aveva annunciato di essere tornata single e che era saltato il matrimonio con il suo precedente fidanzato, lo stilista Giampaolo Celli.

L'annuncio a sorpresa di Nathaly Caldonazzo

Ospite di Verissimo, Nathaly Caldonazzo ha annunciato a Silvia Toffanin che presto si sposerà. Le nozze saranno con Filippo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, che è il suo compagno da meno di un anno. Anche se, in realtà, il loro primo incontro è avvenuto quando la showgirl aveva 23 anni ed era con Massimo Troisi. "Da allora mi ha sempre immaginato come la donna della sua vita", ha spiegato. Il matrimonio sarà il 25 maggio e per Caldonazzo ritrovare l'amore è stato del tutto inaspettato: "Non mi interessava una relazione, ho fatto di tutto per mandarlo via. Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane".

Chi è Filippo, compagno e futuro sposo di Nathaly Caldonazzo

Dopo le nozze annullata con l'ex compagno Giampaolo Celli, Nathaly Caldonazzo ha ritrovato l'amore in modo del tutto inaspettato. Da meno di un anno, la showgirl è fidanzata con Filippo, uomo di cui si hanno poche informazioni pubbliche. Stando al suo racconto, non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un volto noto. Al momento non si conosce nemmeno il suo cognome. È stato lui a corteggiarla e ha confessato di conoscerla da quando aveva 19 anni ed era fidanzata con Massimo Troisi.