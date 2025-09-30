Luca Calvani sposa Alessandro Franchini, reunion di ex GF alle nozze: da Stefania Orlando a Helena e Javier

Luca Calvani, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha sposato il compagno Alessandro Franchini dopo quasi 10 anni d’amore. La cerimonia si è svolta il 29 settembre al tramontro in un’antica fattoria immersa nelle colline toscane. Tra gli invitati diversi ex gieffini, come Amanda Lecciso, Helena Prestes e Javier Martinez.

Luca Calvani, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha sposato il compagno Alessandro Franchini. La cerimonia si è tenuta lunedì 29 settembre, al tramonto, in una romantica fattoria immersa tra le colline toscane. Presenti familiari e amici, tra i quali anche diversi protagonisti del reality, come Amanda Lecciso ed Helena Prester. I due sono una coppia dal 2016 ma avevano scelto di ufficializzare sui social il loro amore soltanto alcuni anni dopo.

Le nozze di Luca Calvani, tutti i dettagli: dagli invitati dell'ex GF alla location

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati lunedì 29 settembre. La cerimonia si è tenuta all'antica Fattoria Paterno, nella zona del Chianti, immersa nelle colline fiorentine. Per il momento del sì gli sposi hanno scelto il tramonto, come si vede nelle foto e nei video pubblicati sui social, circondati dalle persone più care. I loro tre cani bassotto li hanno accompagnati fino all'altare e dopo lo scambio di promesse, è arrivato il momento dei festeggiamenti.

Tra gli invitati diversi ex volti del Grande Fratello, che sono rimasti amici di Calvani, come Stefania Orlando, Amanda Lecciso e la coppia formata da Javier Martinez ed Helena Prestes, nata nella scorsa edizione. Come si vede negli scatti, gli sposi hanno ballato e mangiato fino a tarda notte, tra il taglio della torta e il romantico momento dedicato ai fuochi d'artificio, tutto curato nei minimi dettagli. I neo sposi si sono anche cimentati nella preparazione della pizza, mettendosi direttamente a impastare con le loro mani.

L'amore tra Luca Calvani e Alessandro Franchini

Luca Calvani e Alessandro Franchini sono una coppia dal 2016, ma hanno scelto di ufficializzare il loro amore solo diversi anni dopo. Nel 2022 infatti hanno pubblicato il primo scatto insieme sui social. Oggi, dopo quasi 10 anni, vivono insieme in Toscana e sono anche soci in affari perché hanno deciso di prendere in gestione un agriturismo in provincia di Lucca. Durante la partecipazione di Calvani al GF, la sua vicinanza a Jessica Morlacchi aveva fatto discutere e piuttosto infastidito il compagno Alessandro, che era anche intervenuto pubblicamente.