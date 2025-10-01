Chi è Alessandro Franchini, marito di Luca Calvani: personal trainer e gestore di un casale in Toscana

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Alessandro Franchini è il marito di Luca Calvani, attore e concorrente della passata edizione del Grande Fratello. Si sono sposati lo scorso 29 settembre, in una fattoria immersa tra le colline toscane. Stanno insieme dal 2016, ma hanno reso pubblica la relazione anni dopo, nel 2022. Franchini ha 35 anni ed è originario di Viareggio: è un personal trainer nonché gestore, insieme al marito Calvani, di un casale in Toscana.

Chi è Alessandro Franchini, personal trainer con la passione per i viaggi

Alessandro Franchini ha 35 anni, compiuti lo scorso gennaio, ed è orignario di Viareggio. Personal trainer specializzato in allenamenti functional e bodyweight, è anche a capo di un casale in Toscana, che gestisce insieme al marito Luca Calvani. Appassionato di viaggi, si è divertito spesso a partire zaino in spalla in giro per il mondo. Il suo profilo Instagram, che conta oltre 29mila followers, è molto attivo: sono tante le foto che lo vedono al fianco del marito Luca Calvani.

Come è nata la storia d'amore con Luca Calvani e il matrimonio

Luca Calvani e Alessandro Franchini sono una coppia dal 2016, ma hanno reso pubblica la loro relazione anni dopo, nel 2022, con un post su Instagram. Dopo quasi 10 anni insieme, hanno deciso di unirsi in matrimonio celebrando le nozze all'Antica Fattoria Paterno, nella zona del Chianti, con gli amici più cari e i parenti. Si sono conosciuti "al mare, su un prato, mentre facevano ginnastica" raccontarono su Instagram.

Durante la partecipazione dell'attore al Grande Fratello, è salita più volte alla ribalta la loro relazione, dopo che Jessica Morlacchi accusò Calvani, di cui si era invaghita, di averci provato con lei sotto le coperte. L'attore, però, ha sempre ribadito il suo amore per il compagno, oggi marito, smentendo ogni coinvolgimento sentimentale per la sua ex inquilina.