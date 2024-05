video suggerito

Nathaly Caldonazzo è tornata single: "Saltate le nozze con Giampaolo Celli" Nathaly Caldonazzo, la relazione finita con Giampaolo Celli e i dolori del passato. La showgirl si è raccontata nel programma Storie di donne al bivio.

A cura di Daniela Seclì

Nathaly Caldonazzo non si sposa più. Le nozze con Giampaolo Celli sono saltate. La showgirl ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio. La puntata andrà in onda martedì 4 giugno su Rai2. Nel corso dell'intervista ha parlato anche di momenti dolorosi del suo passato.

Il matrimonio saltato e i dolori del passato: l'intervista a Nathaly Caldonazzo

Nei mesi scorsi, Nathaly Caldonazzo aveva parlato della relazione con Giampaolo Celli nel programma La volta buona: "Lui è uno stilista così come tutta la sua famiglia. Sono praticamente fidanzata con tutti loro e li amo. Abbiamo un classico rapporto di litigate e amore, insieme condividiamo anche la passione per l’arte”. La proposta di matrimonio sarebbe arrivata lo scorso dicembre e le nozze, secondo quanto riporta il comunicato diffuso da Storie di donne al bivio, erano previste per la fine di quest'anno. La relazione, tuttavia, è finita e Nathaly Caldonazzo è tornata single. La cinquantaquattrenne, poi, sempre nel corso dell'intervista, ha raccontato di essere nata da una violenza:

Sono frutto di una violenza, ma dopo tanti anni ho perdonato mio padre e non ne voglio parlare, anche per rispetto nei confronti di mia sorella che ogni volta ci sta male.

Caldonazzo: "Da giovane mi sono ammalata di anoressia"

Nathaly Caldonazzo è tornata con la mente al passato, quando ha dovuto fare i conti con l'anoressia: "Ho sofferto molto quando ero giovane. Mi sono ammalata di anoressia e quando stavo con Massimo Troisi ho cercato in ogni modo di avere un figlio. Non ho potuto perché ero in amenorrea". E ha concluso:

Ho visto alcuni segnali che mi hanno fatto pensare che mia figlia potesse diventare anoressica e le sono stata vicina perché ho avuto molta paura che potesse succederle quello che era accaduto a me.

La figlia ora sta bene e Nathaly Caldonazzo pensa al futuro.