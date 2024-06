video suggerito

Alessandra Celentano: “Finita con mio marito perché i figli non sono arrivati, per lui era fondamentale” Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Alessandra Celentano ha reso note le ragioni che hanno determinato la separazione dal marito Angelo Trementozzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alessandra Celentano, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha reso noti i motivi della separazione da Angelo Trementozzi, analista finanziario 52enne e suo ex marito. “Ci siamo lasciati per una serie di cose. Erano momenti molto difficili perché avevo la malattia di mamma e papà, lavoravo tantissimo. Volevamo figli che non sono venuti, per lui era fondamentale, io ero più fatalista. Per lui era un dolore quasi fisico. Quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così”, ha raccontato l’insegnante di danza classica, uno dei volti storici del talent show Amici.

Alessandra Celentano: “Con Angelo rapporto bellissimo anche oggi”

I due non stanno più insieme e Trementozzi, a differenza di quanto accaduto ad Alessandra, ha oggi una nuova compagna ed è diventato padre di una figlia. Ma l’affetto della coach del talent show condotto da Maria De Filippi nei confronti dell’ex marito non è mai vacillato: “L’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai. Penso che Angelo sia una persona speciale. Il mio rapporto con lui è sempre stato bellissimo e continua a esserlo. Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo sempre la sicurezza e la certezza che al bisogno io ci sarò sempre e lui anche. Credo che sia importante. È un peccato, quando c’è stato un grande amore, che poi finisca tutto e ci si odi. Trovo molto brutta questa cosa”.

Angelo Trementozzi è oggi sposato e padre di una bambina

Balivo ha quindi chiesto ad Alessandra se le abbia fatto male scoprire che il suo ex marito è oggi legato a un’altra donna ed è diventato padre di una bambina. “Mi ha fatto strano ma non male, mi ha fatto bene”, ha risposto l’insegnante di danza, “Era il suo sogno e se vuoi veramente bene a una persona sei felice per lui non puoi essere egoista”.