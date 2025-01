video suggerito

Perché le vetrate della cattedrale di Notre-Dame sono finite al centro delle polemiche La cattedrale di Notre-Dame de Paris è appena stata riaperta al pubblico dopo il restauro che ha seguito l’incendio del 2019 ma perché si parla della possibile sostituzione delle sue vetrate? Ecco cosa sta accadendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, è tornata a riaprire i suoi battenti dopo che il tragico incendio dell'aprile 2019 l'aveva in parte distrutta. Lo scorso 8 dicembre per la prima volta i turisti sono potuti entrare di nuovo nel luogo simbolo della capitale francese, ammirando una struttura completamente restaurata (i lavori sono durati 5 anni e hanno richiesto un investimento di 700 milioni di euro). Per quale motivo oggi si torna a parlare dell'iconica chiesa?

Perché Macron vuole sostituire le vetrate di Notre-Dame

Le leggendarie vetrate della cattedrale di Notre-Dame sono a rischio, il motivo? In molti, primo tra tutti Emmanuel Macron, vorrebbe sostituirle e inserire un elemento contemporaneo nella storica architettura. A sostenere il Presidente francese, anche l'arcivescovo parigino Laurent Ulrich, secondo il quale si può dire addio alle lastre di vetro che arricchiscono le cappelle nella navata meridionale. L'unico dettaglio che non viene considerato è che sono decorate con delle opere risalenti al 1844 dell'architetto Eugène Viollet-le-Duc, il cui obiettivo era dare vita a qualcosa che si sposasse alla perfezione con lo stile gotico dell'intera cattedrale. Attualmente ad aver vinto il bando per la creazione di nuove vetrate è stata Claire Tabouret, che entro la fine del 2026 dovrebbe realizzare le scene della Pentecoste in collaborazione con l'Atelier Simon Marq, un'antica bottega vetraia.

Gli interni di Notre-Dame

Le petizioni di protesta lanciate

Il mondo dell'arte, però, è assolutamente contrario alla sostituzione delle vetrate, tanto che proprio di recente Didier Rykner, direttore della rivista Tribune de l’Art, è intervenuto personalmente sulla questione lanciando una petizione per bloccare il progetto.

Notre-Dame

A sostenere il suo dissenso ci sono anche diversi grandi nomi della cultura francese, dall’Académie des Beaux-Arts di Parigi all'associazione per la tutela del patrimonio Sites and Monuments (che attualmente ha raccolto 4.500 euro per intentare un'azione legale). Ciò che si chiede è evitare di intervenire su un patrimonio storico di quel valore: se proprio si vogliono inserire elementi contemporanei nell'edificio, sarebbe bene concentrarsi su altri punti della cattedrale.

Notre-Dame