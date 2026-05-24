Crotone, moto esce di strada e si spezza in due: muore il 50enne Leonardo Marescalco, ferito gravemente il gemello

Leonardo Marescalco, 50 anni, è morto in un incidente avvenuto nel territorio di Crotone. L’uomo era a bordo di una moto che, per cause ancora da chiarire è uscita di strada. Alla guida c’era il fratello gemello, rimasto gravemente ferito. Il mezzo nell’impatto si è spezzato in due.

Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, sulla strada statale 106 nel territorio di Crotone. La vittima del sinistro si chiamava Leonardo Marescalco, aveva 50 anni ed era di Cotronei.

L'uomo si trovava a bordo di una moto MV Augusta Brutale guidata dal fratello gemello Antonio. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è sbandato nei pressi del bivio per Papanice dopo aver affrontato una curva.

La moto coinvolta nel sinistro – foto Vigili del Fuoco.

L'impatto sull'asfalto è stato violentissimo e la moto si è spezzata in due. Per Leonardo Marescalco non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo sul posto.

Il ferito, invece, è stato immobilizzato prima del trasferimento in ambulanza verso il nosocomio cittadino. I gemelli, entrambi impiegati, erano appassionati di motori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il personale Anas, invece, ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell'area. Il tratto della Statale 106 interessato dal sinistro è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code e rallentamenti.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dal chi conosceva la vittima e il fratello. "Una notizia squarcia la nostra Comunità nel mezzo della festività del Santo Patrono. Muore un nostro giovane concittadino Leonardo Marescalco in un incidente in moto", ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati.

Il primo cittadino, pubblicando una foto dei due gemelli aggiunge: "In questo momento tutta la comunità è attonita e affranta e si unisce nel rappresentare il cordoglio alla famiglia Marescalco. Fiduciosi che Antonio possa riprendersi nel minor tempo possibile. Le attività di Piazza previste per la giornata odierna sono state annullate in segno di lutto e vicinanza".

"Ci lascia un giovane buono, garbato e sensibile, un grande lavoratore al servizio della sua cittadina. – conclude il sindaco – Ciao Leonardo, Cotronei ti è vicina e ti saluta fin lassù".