Scontro tra treni in Indonesia, 14 morti e oltre 80 feriti: “Ci sono sopravvissuti intrappolati fra le lamiere”

Scontro tra treni vicino a Giacarta, in Indonesia: almeno 14 morti e più di 80 feriti. Un convoglio fermo è stato colpito da un treno a lunga percorrenza, il presidente ha ordinato l’apertura di un’indagine sull’incidente. Soccorritori al lavoro per liberare i sopravvissuti intrappolati tra le lamiere.

Scontro tra treni in Indonesia.

È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori intervenuti alla periferia di Giacarta, capitale dell'Indonesia, dove stanno lavorando senza sosta per salvare le persone intrappolate tra le lamiere di due treni che si sono scontrati intorno alle 20.40 (ora locale, ndr) di lunedì 27 aprile.

Almeno 14 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite nell'incidente, che ha coinvolto un treno pendolare fermo che è stato urtato da un convoglio a lunga percorrenza.

I media locali hanno trasmesso filmati di passeggeri su barelle vicino alla stazione di Bekasi Timur, mentre altre immagini mostravano i soccorritori intenti a liberare le persone dalle lamiere del treno.

Scontro tra treni in Indonesia.

Ci sono ancora passeggeri "intrappolati tra i detriti del treno", ha detto ai giornalisti nella mattinata di oggi martedì 28 aprile Mohammad Syafii, a capo dell'agenzia indonesiana di ricerca e soccorso, come riporta la Bbc. "Speriamo di poterli estrarre vivi", ha spiegato. "Abbiamo bisogno di personale con competenze specifiche per eseguire un'estrazione accurata".

Secondo quanto riportato dal sito di notizie locale Kompas.com, Syafii ha aggiunto che le operazioni di soccorso sono rese complicate dallo spazio limitato in cui i soccorritori stanno lavorando e dai gravi danni subiti dai vagoni del treno.

Una portavoce della compagnia ferroviaria statale KAI aveva inizialmente comunicato un bilancio di cinque morti e 79 feriti, cifra che martedì mattina è salita a 14 vittime. Ottantaquattro persone ferite sono state trasferite negli ospedali locali, ha spiegato Bobby Rasyidin, presidente e amministratore delegato compagnia.

Le spese per i feriti e i defunti saranno interamente coperte da KAI e dalle assicurazioni, hanno riferito le autorità, aggiungendo che la stazione di Bekasi Timur, in prossimità della quale è avvenuto l'incidente e che si trova 25 chilometri a est della capitale, rimarrà chiusa al traffico per il resto della giornata di oggi.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato l'apertura di un'indagine sulla collisione tra i due treni. A quanto si apprende, le vittime si trovavano a bordo del convoglio urtato, mentre i circa 240 passeggeri dell'altro treno sono stati evacuati in sicurezza.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara ma sembra che un taxi abbia urtato il treno pendolare a un passaggio a livello, causandone l'arresto sui binari, dove è stato successivamente colpito dal treno a lunga percorrenza.

Scontro tra treni in Indonesia.

In generale, la rete di trasporto pubblico indonesiana presenta un elevato tasso di incidenti, dovuto in parte alle infrastrutture obsolete e alla scarsa manutenzione. Poco più di un anno fa, nel gennaio 2024, diverse persone morirono e decine rimasero ferite in seguito alla collisione tra due treni in una risaia a Cicalengka.

Nel 2015 invece un treno passeggeri investì un minibus a un passaggio a livello non sorvegliato nella Giava Occidentale, uccidendo 18 persone. Mentre cinque anni prima un treno proveniente da Giacarta si schiantò contro la parte posteriore di un altro treno fermo in una stazione nella provincia della Giava Centrale, uccidendo 36 persone.