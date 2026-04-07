Incidente sulle piste da sci in Trentino, 12enne muore dopo giorni di ricovero. Il papà: “Doneremo gli organi”

Mathias T., 12enne di Cesena, è morto oggi, martedì 7 aprile, dopo quattro giorni di ricovero. Era rimasto coinvolto in un incidente sugli sci in Trentino. La famiglia ha scelto la donazione degli organi: “Gesto che rispecchia il suo grande cuore”.

Immagine di repertorio.

Dopo quattro giorni di ricovero è morto Mathias T., il ragazzo di 12 anni di Cesena che venerdì scorso (3 aprile) era rimasto coinvolto in un grave incidente sciistico sulla pista Valbonetta, nei pressi della malga Ces, nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza, in Trentino.

Le condizioni del 12enne erano apparse sin da subito gravissime. Il ragazzo si è spento nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, alle ore 8.30, dopo aver trascorso quattro giorni di ricovero nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale ‘Santa Chiara' di Trento.

Mathias giocava nelle squadre giovanili del Volley Club Cesena e seguiva la Consar Ravenna. La notizia della morte è stata comunicata dal papà Alberto con un post sui social ringraziando soccorritori e medici.

"Mathias ci ha lasciati – ha scritto il padre sui social -. Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta".

"Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura".

Anche il Centro Sportivo Italiano di Ravenna si è stretto "con profondo cordoglio" attorno alla famiglia di Mathias, per la sua tragica scomparsa.

"In segno di rispetto e partecipazione al dolore, sarà osservato un minuto di silenzio in tutte le gare di pallavolo a partire da oggi fino a domenica 12 aprile. – si legge in una nota pubblicata su Facebook – Un pensiero, un silenzio, per ricordarlo insieme".