Mauro Zuncheddu muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale a Tempio Pausania, la Procura apre un’inchiesta

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica e le cause della morte di Mauro Zuncheddu, deceduto a 22 anni all’ospedale Paolo Dettori. Il ragazzo era stato ricoverato per una presunta broncopolmonite. Disposta l’autopsia sul corpo del giovane.

immagine di repertorio

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla dinamica e le cause che hanno portato alla morte di un ragazzo di 22 anni di Luras, in Gallura.

Il 22enne si chiamava Mauro Zuncheddu, riportano i quotidiani locali. Il decesso è avvenuto nella mattinata all'ospedale Paolo Dettori, a Tempio Pausania. Il giovane, a quanto si apprende, era ricoverato nel nosocomio da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite.

Sul corpo del 22enne è stata inoltre disposta l'autopsia, come aveva già chiesto la stessa Azienda sanitaria locale di Olbia per chiarire le circostanze dell'accaduto.

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Secondo quanto è stato ricostruito in questo ore, il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato.

Questa mattina le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente aggravate, tanto da provocargli un'embolia polmonare massiva con una forte insufficienza respiratoria che ne avrebbe causato il decesso.

Sulla base di alcune indiscrezioni, la morte sarebbe avvenuta mentre il giovane veniva caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasferito d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il giovane, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 5 giugno, lavorava in un’azienda elettrica e aveva una grande passione per il pallone e per la squadra del suo paese, si legge su La Nuova Sardegna.

L’Amministrazione Comunale di Luras ha espresso con un post su Facebook "il più profondo cordoglio" per la prematura scomparsa del ragazzo.

"Una notizia che addolora profondamente l’intera comunità e lascia sgomenti di fronte a una vita spezzata troppo presto. – si legge nel messaggio – In questo momento di immenso dolore, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale si stringono con affetto e sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti hanno conosciuto e voluto bene a Mauro".