Senigallia, prof si accascia a terra e muore durante il saggio degli allievi: Roberto Mori aveva 63 anni

Roberto Mori, insegnante di musica di 63 anni, è morto durante il saggio di fine anno dei suoi allievi all’istituto “Marchetti” di Senigallia. Il docente si è accasciato a terra improvvisamente. Il cordoglio di chi lo conosceva: “Era musicista di grande sensibilità e valore”.

Roberto Mori, 63 anni.

Un insegnante di musica di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, durante il saggio di fine anno dei suoi allievi all'istituto comprensivo "Marchetti" di Senigallia, in provincia di Ancona. Il 63enne si chiamava Roberto Mori.

Stando a quanto è stato ricostruito, il docente stava dirigendo l'esibizione delle classi 3B e 3D, impegnate in un concerto ensemble con chitarre, e il coro della classe 2A, quando si è improvvisamente accasciato a terra.

L'intervento dei soccorsi, allertati con una chiamata al 112, è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimare l'insegnante si è rivelato inutile. Alla tragedia ha assistito la comunità scolastica riunita per l'evento. Tra il pubblico si trovavano anche la moglie di Mori, anche lei insegnante, e uno dei figli della coppia.

I ragazzi presenti con le loro famiglie e tutto il personale della scuola sono rimasti sotto shock per la scomparsa dello "stimato docente e punto di riferimento umano e professionale per alunni, colleghi e famiglie", come si legge in una nota dell'istituto.

La dirigente scolastica Paola Filipponi si è immediatamente attivata per garantire supporto psicologico alla comunità colpita dal lutto. Il docente era stimato da quanti lo conoscevano e da chi aveva lavorato con lui.

In una nota l'Associazione Culturale Lemuse e gli organizzatori di Senigallia Concerti hanno espresso "vive condoglianze alla famiglia del Prof. Roberto Mori unite a un sentimento di profonda tristezza per la perdita di un raffinato e sensibile musicista fortemente impegnato nella didattica e nella diffusione della cultura musicale".

"Musicista di grande sensibilità e valore, ha sostenuto con impegno e entusiasmo il progetto didattico che ha coinvolto i suoi allievi dell’Istituto Comprensivo Marchetti di Senigallia, finalizzato alla fruizione della musica classica dal vivo, proposta all’interno della prestigiosa stagione di Senigallia Concerti che si è appena conclusa al Teatro La Fenice", si legge ancora.

Condoglianze anche da parte della US Pallavolo squadra in cui gioca la figlia di Mori, "spesso accompagnatore dei nostri ragazzi nei campus estivi e invernali societari", ricorda la società sportiva.

Alla giovane e a tutta la sua famiglia, la US Pallavolo ha voluto inviare, "in questo momento difficilissimo, l'abbraccio forte e affettuoso di tutta la nostra comunità sportiva. Siamo al vostro fianco".

Anche la F.C. Vigor Senigallia, in un messaggio pubblicato sui social, si è stretta "con profondo cordoglio" all'altro figlio di Mori, tesserato con la società sportiva, e alla sua famiglia per la scomparsa del papà: "Alla moglie, ai figli, e a tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze da parte della società".