Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 aprile al 3 maggio: Gemelli e Acquario rinascono

Va bene, sedetevi e leggete per bene: perché questa è la prima settimana ufficiale con Urano nel segno dei Gemelli. Difficile andare lentamente, difficile parlare a bassa voce, difficile pensare prima di parlare, difficile fare le cose con calma. Tutte quelle cose che di solito vi consiglio, insomma, adesso sono difficili. Detto questo, Mercurio e Marte restano in Ariete mentre la Venere resta in Gemelli. Grande momento il 1 maggio, con la Luna piena nel segno dello Scorpione, che, come sapete, è una delle più intense e ci ricorda l'impermanenza e la trasformazione come regole di vita fondamentali.

Oroscopo, la classifica della settimana segno per segno sulla fortuna

12 Capricorno

Adesso che anche Venere ti ha abbandonato, caro Capricorno, hai proprio la sensazione di essere disperso su un'isola deserta, senza nemmeno più Houston che provi a contattarti. Questo è proprio il momento di tenere duro, perché è alta la possibilità di lasciare che le emozioni allaghino il tuo cuoricino e anche la tua stabilità. Ricordati chi sei, senza necessariamente bisogno di farcelo pesare. Insomma opta per una buona via di mezzo tra la solita autorevolezza e la dolcezza.

11 Cancro

Il fatto di essere qui, in fondo nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, ti dà un sacco di ottime occasioni e scuse per lamentarti tantissimo, cosa che, si sa, ti piace parecchio e ti dà una grande soddisfazione.

Venere, Mercurio, Marte e pure Saturno sono tutti a sfavore, e tu ti irriti anche soltanto se il vicino di casa osa girare la chiave nella toppa. Quanto vorresti essere sotto vuoto, come i maglioni invernali che hai appena messo nell'armadio!

10 Bilancia

Almeno Venere, cara Bilancia, è arrivata a tuo favore dal segno dei Gemelli. Conoscendoti, troverai il modo per rendere affascinante, sensuale e particolarmente elegante questo mood malinconico e blue da pessimismo cosmico. Anzi, potrebbe addirittura diventare di moda. Detto questo, tutti i pianeti a sfavore ti rendono solitaria, asociale, brontolona e insoddisfatta, persino del menu degustazione di un ristorante a 5 stelle. Gratis.

9 Vergine

Eh niente, cara Vergine, te l'avevo detto che ci sarebbe stato un piccolo scivolone, ed eccolo qua. Tutto il tuo ottimismo nel vivere questi giorni in cui Marte e Mercurio non ti danno più fastidio viene appallottolato e gettato nel cestino da Venere a sfavore. Non è che le cose vadano male, è che tu ti senti inadeguata, come quando hai dimenticato a casa il costume da bagno e ti ritrovi in spiaggia con i jeans lunghi e il maglione da baita. Le fusa proprio non riesci a farle, nemmeno con la tua dolce metà.

8 Pesci

Prima o poi doveva succedere anche a te, caro Pesci, di perdere un po' del tuo charme, della tua sicurezza in te stessa e, insomma, di ritornare tra noi comuni mortali, fatti di ansia e dubbi.

Venere è a sfavore e hai capito che questo urano è arrivato a scuoterti la vita, ma piano piano. Si sa, dipende tutto dalla decade nella quale sei nato. Detto questo, la settimana sarà difficile, soprattutto per quelli che ti ricordano dolce e premuroso, pronto a farti carico dei problemi di tutti.

7 Toro

Venere ti ha oramai ufficialmente abbandonato e la cosa ti scoccia parecchio. La prendi un po' come una sfida personale. In realtà è soltanto che improvvisamente ti senti scivolato giù in una piscina di dubbi esistenziali e insicurezze cosmiche che ti rendono un poeta maledetto, decisamente instabile. Le emozioni sono al cardiopalma come le partite di tennis, fino all'ultimo minuto.

6 Sagittario

Venere è in opposizione, ma in compenso Mercurio e Marte ti spingono come se fossi un raccomandato. Quindi, caro Sagittario, sono molto felice di comunicarti che sei qui soltanto perché sarai un po' stronzetto, egoriferito, individualista e molto, molto sexy. La tua capacità di insegnarci cose che anche non sai è tornata alla grande.

5 Scorpione

Venere smette di romperti le scatole, caro Scorpione, e i pianeti, anche se non sono proprio a tuo favore, comunque parlano un linguaggio nel quale ti senti a tuo agio. Intelletto e sensualità a carriolate, mentre tutto il romanticismo può serenamente sgretolarsi come un biscotto nel latte, perché tu non hai alcuna intenzione di salvarlo. In compenso, qualsiasi sia la situazione nella quale ti trovi inserito, anche per sbaglio, riuscirai non solo a dire la tua, ma a farcela passare come molto innovativa.

4 Leone

Adesso che tutti i pianeti sono a tuo favore, sarà assolutamente impossibile ricordarti l'importanza dell'empatia e della gentilezza. Non che tu non sia gentile, anzi sei così caloroso che vicino a te sudiamo proprio. Però il tuo ego è illuminato come quello della Madonna in processione. Sei tu l'indiscusso protagonista e non vuoi sentire lamentele e contraddizioni.

3 Acquario

Venere è addirittura tornata a favore e tu, praticamente senza rendertene conto, compi dei gesti talmente eclatanti dal punto di vista sentimentale che ne prenderemo nota. Non sempre lo farai volontariamente e qualche volta nemmeno te ne renderai conto, ma sei effettivamente talmente spontaneo che avremo l'impressione che tu e la vita vi facciate l'occhiolino. Belli questi momenti in cui tutto va come tu desideri, senza nemmeno il bisogno di esprimere un desiderio ad alta voce.

2 Gemelli

Con Venere nel tuo segno e Marte e Mercurio dalla tua parte, direi ufficialmente che ti sei riscattato dalle settimane difficili appena passate. Adesso ti senti grande protagonista, come la cantante principale di un musical di Broadway, e anche tu canticchi e sculetti, persino la mattina, andando dal letto alla macchinetta del caffè e ritorno. Insomma, Gemelli, averti vicino mette allegria, buonumore e rilassato divertimento. Con te sì che si sta davvero come in una favola.

1 Ariete

Mercurio e Marte nel tuo segno zodiacale ti danno la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto, anche quando cambi location, così, senza preavviso. Adesso capisci perfettamente che cosa intendevo quando ti spiegavo che il 2026 ti avrebbe visto decollare, potente, innovativo e sicuro di te, pronto a trascinarti dietro le folle. Ti senti proprio così.