Col motorino si scontra con un’auto a Terni, Lorenzo muore a 16 anni: “Il tuo sorriso ci accompagnerà su ogni campo”

Il giovane calciatore di Narni deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Terni nelle prime ore di oggi domenica 12 luglio 2026. Il messaggio di cordoglio del suo gruppo sportivo: “Il tuo sorriso, la tua passione e il tuo entusiasmo continueranno ad accompagnarci su ogni campo”.

Immagine di archivio

La città di Narni è in lutto per la morte di un giovanissimo calciatore di 16 anni deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Terni nelle prime ore di oggi domenica 12 luglio 2026. L'adolescente ternano stava viaggiando a bordo del suo scooter nella notte tra sabato e domenica quando, intorno alle 2:30, è avvenuto il terribile scontro con un'auto condotta da un 68enne perugino.

L'incidente all'altezza dell'incrocio con via degli Artigiani quando lo scooter Piaggio NRG 50 ha impattato contro la Renault Espace. Un impatto terribile come confermano le foto dal luogo dell'incidente in via Narni. Sia lo scooter che l'autovettura infatti sono andati completamente distrutti e all'arrivo sul posto ai primi soccorsi è apparsa una scena terribile.

Il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto anche se al momento dell'intervento degli operatori del 118 era ancora in vita. I sanitari hanno avviato subito le prime manovre di rianimazione stabilizzandolo e trasportandolo d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni.

Le condizioni del sedicenne erano apparse fin dal primo momento gravissime e purtroppo, dopo alcune ore, i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso a causa delle lesioni riportate nell'impatto. Illeso invece il conducente dell’autovettura.

La notizia oggi si è diffusa rapidamente nella comunità di Narni gettando nel dolore e nello sconforto l'intera cittadinanza. Messaggi di cordoglio sono arrivati dagli assessori e dallo stesso sindaco che ha scritto: "Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che ci lascia senza parole. Un’altra giovane vita spezzata, un dolore che colpisce tutti noi. Esprimo la più profonda vicinanza e il più sincero abbraccio alla famiglia di Lorenzo, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Oggi è il tempo del silenzio, del rispetto e del cordoglio".

Messaggi di ricordo per il giovane Lorenzo anche da parte della Polisportiva Ternana calcio società sportiva di cui l'adolescente faceva parte. "Una notizia che ci lascia sgomenti e senza parole. Lorenzo faceva parte della nostra grande famiglia e il suo ricordo resterà vivo nei cuori di compagni, allenatori, dirigenti e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore con sincera partecipazione. Ciao Lorenzo. Il tuo sorriso, la tua passione e il tuo entusiasmo continueranno ad accompagnarci su ogni campo" è il messaggio affidato ai social dal gruppo sportivo.

Al cordoglio si sono unite anche alle altre società sportive di Terni tra cui lo Sporting Terni che ha scritto: "In momenti come questo non esistono parole capaci di alleviare un dolore così grande. Tutta la famiglia dello Sporting Terni si stringe con affetto attorno ai suoi genitori, ai familiari, ai compagni di squadra, agli allenatori e a tutta la Polisportiva Ternana. Che il ricordo del suo sorriso, della sua passione per il calcio e del suo entusiasmo possa continuare a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo".