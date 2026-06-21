Palermo, azzarda sorpasso su linea continua e travolge gruppo di ciclisti sulla corsia opposta: morta 41enne

Un 38enne ha invaso la corsia opposta nel tentativo di superare un’altra vettura a Palermo e ha così travolto un gruppo di ciclisti. Deceduta una 41enne, Mirela Nicoletta Rusu, mentre sono rimasti feriti il compagno e una terza persona che stava pedalando con la coppia.

Con l'auto ha invaso la corsia di marcia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua e ha così travolto un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo: alla guida della vettura c'era Giuseppe Lucia, 38 anni, mentre la donna deceduta è Mirela Nicoletta Rusu, 41 anni. La Fiat 500X diretta verso Pioppo ha invaso la corsia opposta durante il sorpasso e ha travolto il gruppo di ciclisti, tra i quali risultano anche altri due feriti. Uno di questi, portato in ospedale in stato di choc, è il compagno di Rusu, che ha assistito alla scena. L'altro ciclista travolto, invece, è ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso finora, il 38enne era diretto a Pioppo e nell'effettuare un sorpasso ha invaso la corsia opposta, investendo il gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo. Per Mirela Nicoletta Rusu non vi è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi prestati subito, la donna è deceduta sul colpo.

L'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest subito dopo i primi soccorsi e i primi rilievi. Sui fatti indaga la Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. La salma della ciclista è stata restituita ai familiari, mentre il 38enne è risultato negativo a tutti gli esami fatti. Giuseppe Lucia potrebbe dover rispondere ora di omicidio stradale.

Il gruppo di ciclisti, secondo quanto finora emerso, era uscito per una passeggiata in bicicletta come era solito fare, soprattutto con l'inizio delle belle giornate. Secondo quanto ricostruito, nessuno dei ciclisti si aspettava di veder sopraggiungere un'auto nel senso opposto a quello del loro senso di marcia e per questo sarebbero stati sorpresi mentre attraversavano la strada a bordo delle loro biciclette. Per la 41enne, presa in pieno, non vi è stato nulla da fare.