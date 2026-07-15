Ondata di calore, oggi mercoledì 15 luglio sette città da bollino rosso: domani saliranno a 15

Oggi, mercoledì 15 luglio, saranno 7 le città da bollino rosso per l’ondata di calore che sta interessando l’Italia. Giovedì saliranno a 15. Il bollino rosso segnalato sul bollettino del Ministero della Salute indica rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni.

Foto ECMWF.

Aumenteranno anche oggi, mercoledì 15 luglio, le città segnalate con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: oggi saranno sette, poi passeranno a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio.

Il bollino rosso (il Livello 3 segnalato sul bollettino quotidiano del Ministero della Salute) indica un'emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni.

Oggi i valori massimi subiranno un ulteriore leggero rialzo, con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-42 gradi nelle Isole. Le elevate temperature registrate nelle ultime settimane stanno impattando sulla salute delle persone e causando condizioni di siccità e carenza idrica in alcune aree del Nord Italia.

Ondata di calore, oggi bollino rosso in 7 città

Oggi le città più calde, affiancate dal bollino rosso nel bollettino del Ministero, saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Quelle con il bollino arancione saranno invece 12: Ancona, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Verona, Viterbo. Bollino giallo invece a Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Trieste e Venezia,

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Giovedì 16 luglio saranno 15 le città con temperature da bollino rosso

Parlando di giovedì 16 luglio, avremo un nuovo significativo incremento delle temperature e, oltre a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, avranno il bollino rosso del ministero della Salute anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Quelle in arancione scenderanno a cinque: Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Il bollino giallo invece giovedì è segnalato ad Ancona, Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

Il bollino arancione (Livello 2) indica rischio per i fragili. Le temperature alte infatti possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli, come anziani, malati, bambini.