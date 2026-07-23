Imperia, morto bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce a San Bartolomeo al Mare

La tragedia davanti alla madre mentre attraversavano la via Aurelia nel comune in provincia di Imperia dove stavano trascorrendo le vacanze. Il piccolo è morto all’ospedale Gaslini di Genova dove era stato trasportato in elicottero.

Tragedia in Liguria dove un bambino di 6 anni è morto oggi dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il piccolo e deceduto l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente stradale avvenuto ieri 22 luglio.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì mentre il piccolo attraversava la via Aurelia all’incrocio con via Corsica con la madre a San Bartolomeo al Mare dove stava trascorrendo le vacanze con i parenti. Il minore era stato centrato in pieno da una motociclista e sbalzato violentemente sull'asfalto davanti agli occhi della madre rimasta sotto shock. L'impatto era stato terribile e fino dal primo momento le condizioni del piccolo erano sembrate gravissime.

Soccorso e stabilizzato dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto dopo le chiamate di emergenza, il piccolo era stato trasportato in ospedale in codice rosso estrema urgenza e quindi trasferito all'ospedale pediatrico Gaslini del Capoluogo Ligure a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Nell'ospedale genovese medici avevano confermato la gravità della situazione per un trauma cranico oltre varie lesioni, ricoverando il piccolo nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Fino all'ultimo si è sperato e si è tentato ogni manovra per cercare di salvargli la vita compreso un delicatissimo intervento chirurgico ma purtroppo nelle scorse ore la situazione è precipitata e il cuoricino del bambino ha smesso di battere.

La tragedia ha sconvolto la piccola comunità del comune costiero ligure dove l'amministrazione locale ha deciso di proclamare il lutto cittadino. “L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo si unisce al cordoglio della famiglia del bambino deceduto a seguito dell’incidente accaduto nel pomeriggio di ieri sull’Aurelia. Ci uniamo al dolore dei suoi genitori e chiediamo alle attività commerciali della cittadina di sospendere le attività domani, venerdì 24 luglio, dalle 9 alle 10, in segno rispetto per la famiglia” scrive il Comune.

Sulla dinamica esatta dell'accaduto indagano ora i carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per effettuare i rilievi. Il motociclista, rimasto illeso nell'incidente, è stato sottoposto anche ai test per alcol e droga che sarebbero risultati negativi. L'uomo rischia l'accusa di omicidio stradale mentre la moto è stata sequestrata ma le forze dell'ordine per ulteriori verifiche.