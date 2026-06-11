L’auto di servizio sbanda e si capovolge nel canale, Riccardo muore annegato a 21 anni a Reggiolo

Il giovane era in servizio per il Consorzio di Bonifica locale quando la vettura ha sbandato finendo capovolta nel canale pieno d’acqua bloccando l’unico a bordo.

Terribile tragedia a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni, Riccardo Franzoni, è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d’acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi , giovedì 11 giugno, alla periferia di Reggiolo, al confine con la provincia di Mantova, dove il giovane abitava nella vicina Gonzaga.

Riccardo Franzoni, che avrebbe computo 22 anni alla fine del prossimo mese di luglio, era in servizio per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga per cui lavorava quando, intorno alle 11.30, è avvenuto il terribile incidente stradale. Per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura, una Fiat Panda, ha improvvisamente sbandato in Strada Pandelici precipitando nel canale che costeggia la via. Nella terribile carambola la vettura è rimasta completamente capovolta in acqua bloccando l'unico a bordo.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno tirato fuori il 21enne dall'abitacolo sommerso d'acqua portandolo in strada e allertando contemporaneamente i servizi di emergenza con una telefonata ai numeri di pronto intervento. Sul posto in breve tempo sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con ambulanza e automedica e poi anche l'elisoccorso allertato dalla centrale operativa ma ogni sforzo per salvare il 21enne si è rivelato vano.

I soccorritori hanno provato a riamarlo un lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Sul luogo dell'accaduto intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo e gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe autonomo e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sui motivi: dall'errore umano alla possibilità di un malore improvviso.