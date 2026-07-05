Rovigo, nel canale c’è un’auto: vigili del fuoco la recuperano e trovano dentro il corpo di un 24enne

La scoperta nella notte tra sabato e domenica nel canale Poazzo a Canaro. La vettura avrebbe sbandato finendo in acqua e intrappolando il conducente.

Tragedia oggi 5 luglio a Canaro, in provincia di Rovigo, dove un ragazzo ferrarese di 24 anni è morto tragicamente all’interno della sua vettura finita in un canale che costeggia la carreggiata. Il dramma, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, si è consumato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio.

L’allarme, che ha fatto intervenire i vigili del fuoco, è scattato intorno alle ore 3:00 del mattino quando alcuni passanti hanno segnalato una vettura in acqua nel canale Poazzo, in via Guglielmo Oberdan. All’arrivo sul posto, non lontano dal Po e dal confine con l’Emilia Romagna, la squadra dei vigili del fuoco del comando di Rovigo ha rinvenuto il veicolo già completamente ribaltato all’interno del canale.

Per recuperare il mezzo è stato necessario l’intervento di un’autogrù dei carabinieri che ha sollevato la vettura dall’acqua adagiandola sulla sponda del canale. Purtroppo proprio durante le operazioni i pompieri hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo il corpo senza vita del conducente, un giovane identificato poi come un 24enne residente in provincia di Ferrara che sarebbe rimasto intrappolato all'interno della vettura.

A questo punto sono scattare le ricerche anche di eventuali altri occupanti del mezzo finiti in acqua e sul luogo della tragedia son intervenuti anche gli esperti sub del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza. La squadra di soccorso ha effettuato un'accurata perlustrazione della zona, durata ore e proseguita fino all'alba prima di escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per il giovane, e i carabinieri, ai quali spetta il compito delle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi principale è quella di un tragico incidine stradale. L’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto finendo nel canale dove la vettura si è ribaltata intrappolandolo.