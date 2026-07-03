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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 3 luglio: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 3 luglio 2026: sono stati estratti i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it con risultati, quote e vincite in tempo reale. Al SuperEnalotto un premio da 188,3 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 3 luglio 2026: sono stati estratti su Fanpage.it i numeri  vincenti delle lotterie di questa sera. Aggiornati minuto per minuto risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto il jackpot era di 188,3 milioni di euro. Continua, infatti, la caccia al record al SuperEnalotto, dopo l'ultima vincita risalente allo scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di venerdì 3 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 22 – 26 – 86 – 30 – 40 – 68
  • Numero Jolly: 72
  • Numero Superstar: 48
  • Jackpot:188.300.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 40 – 29 – 47 – 24 – 88
  • Cagliari: 89 – 21 – 43 – 72 – 15
  • Firenze: 50 – 86 – 31 – 13 – 68
  • Genova: 37 – 76 – 7 – 90 – 47
  • Milano: 26 – 40 – 23 – 72 – 86
  • Napoli: 15 – 31 – 36 – 85 – 74
  • Palermo: 10 – 54 – 49 – 50 – 39
  • Roma: 2 – 47 – 51 – 33 – 77
  • Torino: 4 – 59 – 24 – 5 – 16
  • Venezia: 29 – 51 – 11 – 42 – 88
  • Nazionale: 31 – 71 – 15 – 23 – 16
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10eLotto serale di venerdì 3 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti al 10eLotto serale: 2 – 4 – 7 – 10 – 15 – 21 – 26 – 29 – 31 – 37 – 40 – 43 – 47 – 50 – 51 – 54 – 59 – 76 – 86 – 89
  • Numero oro: 40
  • Numero doppio oro: 40,29
  • Numeri Extra: 5-11-13-23-24-33-36-42-49-68-72-74-85-88-90
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 14 – BAULE
  • 15 – RAGAZZO
  • 23 – AMO
  • 43 – FUNGHI
  • 16 – NASO

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 7 vincono 21.060,44 euro
  • Punti 4: 383 vincono 392,92 euro
  • Punti 3: 15.654 vincono 28,89 euro
  • Punti 2: 249.136 vincono 5, 63 euro

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 3 vincono 39.292,00 euro
  • 3 Stella: 90 vincono 2.889,00 euro
  • 2 Stella: 1.227 vincono 100 euro
  • 1 Stella: 8.753 vincono 10 euro
  • 0 Stella: 20.452 vincono 5 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è possibile scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90: si punta poi su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1,00 euro e si vince indovinando le combinazioni di numeri tra ambo, terno, quaterna e cinquina. I premi sono proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Si può tentare la fortunata anche al gioco del Simbolotto, abbinato al Gioco del Lotto, compilando la schedina e selezionando la "ruota del mese" e la lettera "S". Il sistema genererà una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 2 luglio 2026: numeri vincenti e quote

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna indovinare fino a 6 numeri vincenti, estratti da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (scegliendo anche l'opzione numero Jolly) e il 6, che permette di vincere il jackpot milionario. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro ed è possibile giocare anche il numero SuperStar per aumentare la probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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