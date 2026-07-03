Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 3 luglio: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 3 luglio 2026: sono stati estratti su Fanpage.it i numeri vincenti delle lotterie di questa sera. Aggiornati minuto per minuto risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto il jackpot era di 188,3 milioni di euro. Continua, infatti, la caccia al record al SuperEnalotto, dopo l'ultima vincita risalente allo scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di venerdì 3 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 22 – 26 – 86 – 30 – 40 – 68
- Numero Jolly: 72
- Numero Superstar: 48
- Jackpot:188.300.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 40 – 29 – 47 – 24 – 88
- Cagliari: 89 – 21 – 43 – 72 – 15
- Firenze: 50 – 86 – 31 – 13 – 68
- Genova: 37 – 76 – 7 – 90 – 47
- Milano: 26 – 40 – 23 – 72 – 86
- Napoli: 15 – 31 – 36 – 85 – 74
- Palermo: 10 – 54 – 49 – 50 – 39
- Roma: 2 – 47 – 51 – 33 – 77
- Torino: 4 – 59 – 24 – 5 – 16
- Venezia: 29 – 51 – 11 – 42 – 88
- Nazionale: 31 – 71 – 15 – 23 – 16
10eLotto serale di venerdì 3 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti al 10eLotto serale: 2 – 4 – 7 – 10 – 15 – 21 – 26 – 29 – 31 – 37 – 40 – 43 – 47 – 50 – 51 – 54 – 59 – 76 – 86 – 89
- Numero oro: 40
- Numero doppio oro: 40,29
- Numeri Extra: 5-11-13-23-24-33-36-42-49-68-72-74-85-88-90
I simboli estratti al Simbolotto
- 14 – BAULE
- 15 – RAGAZZO
- 23 – AMO
- 43 – FUNGHI
- 16 – NASO
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 7 vincono 21.060,44 euro
- Punti 4: 383 vincono 392,92 euro
- Punti 3: 15.654 vincono 28,89 euro
- Punti 2: 249.136 vincono 5, 63 euro
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: 3 vincono 39.292,00 euro
- 3 Stella: 90 vincono 2.889,00 euro
- 2 Stella: 1.227 vincono 100 euro
- 1 Stella: 8.753 vincono 10 euro
- 0 Stella: 20.452 vincono 5 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è possibile scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90: si punta poi su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1,00 euro e si vince indovinando le combinazioni di numeri tra ambo, terno, quaterna e cinquina. I premi sono proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Si può tentare la fortunata anche al gioco del Simbolotto, abbinato al Gioco del Lotto, compilando la schedina e selezionando la "ruota del mese" e la lettera "S". Il sistema genererà una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto bisogna indovinare fino a 6 numeri vincenti, estratti da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (scegliendo anche l'opzione numero Jolly) e il 6, che permette di vincere il jackpot milionario. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro ed è possibile giocare anche il numero SuperStar per aumentare la probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.