Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni oggi giovedì 9 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 191 milioni di euro

Estratti i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it con i risultati in tempo reale. Al SuperEnalotto nessun 6 o 5+1: il jackpot sale a 191,7 milioni di euro.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Redazione
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e SuperEnalotto

Concluse le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it con i risultati in tempo reale di tutte le lotterie. Al SuperEnalotto stasera nessun 6 o 5+1: il jackpot dunque continua a salire arrivando alla cifra record di 191,7 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore ha indovinato i 6 numeri fortunati. L'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 9 luglio 2026

  • Combinazione vincente del SuperEnalotto: 79 – 31 – 17 – 20 – 9 – 40
  • Numero Jolly: 58
  • Numero Superstar:  47
  • Jackpot: 191.000.000€
Immagine

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 61 – 1 – 90 – 69 – 54
  • Cagliari: 65 – 75 – 38 – 74 – 16
  • Firenze: 61 – 33 – 46 – 9 – 45
  • Genova: 36 – 69 – 53 – 47 – 7
  • Milano: 10 – 53 – 26 – 46 – 56
  • Napoli: 22 – 65 – 36 – 38 – 16
  • Palermo: 40 – 48 – 27 – 14 – 80
  • Roma: 44 – 75 – 74 – 78 – 8
  • Torino: 35 – 83 – 88 – 13 – 46
  • Venezia: 39 – 46 – 2 – 75 – 17
  • Nazionale: 8 – 2 – 80 – 17 – 38
Immagine

10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 1 – 10 – 22 – 26 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 46 – 48 – 53 – 61 – 65 – 69 – 75 – 83 – 90
  • Numero oro: 61
  • Numero doppio oro: 61, 1
  • Numeri extra: 2-7-9-13-14-16-27-45-47-54-56-74-78-80-88
Immagine

I simboli estratti al Simbolotto

  • 26 – Elmo
  • 8 – Braghe
  • 6 – Luna
  • 21 – Lupo
  • 30 – Cacio

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 3 da € 61.599,93
  • Punti 4: 746 da € 251,83
  • Punti 3: 28.483 da € 19,88
  • Punti 2: 403.906 da € 5,00

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 1 da € 25.183,00
  • 3 Stella: 176 da € 1.988,00
  • 2 Stella: 2.287 da € 100,00
  • 1 Stella:13.073 da € 10,00
  • 0 Stella: 25.813 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto è necessario scegliere da 1 a10 numeri compresi tra 1 e 90: si punta su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. L'importo minimo è di 1 euro e si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina sulla ruota selezionata. Al gioco del Lotto è abbinato anche il gioco del Simbolotto: si tratta di un'estrazione di 5 simboli casuali associati alla "ruota del mese" e si può giocare selezionando la lettera "S" sulla schedina di gioco.

Come si gioca al SuperEnalotto

Al gioco del SuperEnalotto si può tentare la fortuna indovinando 6 numeri fortunati che costituiscono la massima combinazione vincente, alla quale è associata il jackpot milionario. Si può giocare scegliendo 6 numeri da 1 a 90: le categorie di vincita sono 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importi minimo è di 1 euro. Si può tentare la fortuna anche selezionato l'opzione numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

Leggi anche
I numeri vincenti di martedì 7 luglio del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: nessun 6 o 5+1

Altri contenuti utili:

Immagine
Live
Guerra
Iran-Usa
Iran, USA: "Colpiti 170 obiettivi in due giorni". Israele: "Pronti ad attaccare una terza volta"
Come mai Libano e nucleare rischiano di far saltare davvero l'accordo tra Usa e Iran
Cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran: i 14 punti del testo ufficiale diffuso da Washington
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views