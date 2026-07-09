Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni oggi giovedì 9 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 191 milioni di euro

Estratti i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it con i risultati in tempo reale. Al SuperEnalotto nessun 6 o 5+1: il jackpot sale a 191,7 milioni di euro.

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Concluse le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it con i risultati in tempo reale di tutte le lotterie. Al SuperEnalotto stasera nessun 6 o 5+1: il jackpot dunque continua a salire arrivando alla cifra record di 191,7 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore ha indovinato i 6 numeri fortunati. L'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 9 luglio 2026

Combinazione vincente del SuperEnalotto : 79 – 31 – 17 – 20 – 9 – 40

: 79 – 31 – 17 – 20 – 9 – 40 Numero Jolly : 58

: 58 Numero Superstar : 47

: 47 Jackpot: 191.000.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari: 61 – 1 – 90 – 69 – 54

Cagliari: 65 – 75 – 38 – 74 – 16

Firenze: 61 – 33 – 46 – 9 – 45

Genova: 36 – 69 – 53 – 47 – 7

Milano: 10 – 53 – 26 – 46 – 56

Napoli: 22 – 65 – 36 – 38 – 16

Palermo: 40 – 48 – 27 – 14 – 80

Roma: 44 – 75 – 74 – 78 – 8

Torino: 35 – 83 – 88 – 13 – 46

Venezia: 39 – 46 – 2 – 75 – 17

Nazionale: 8 – 2 – 80 – 17 – 38

10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale : 1 – 10 – 22 – 26 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 46 – 48 – 53 – 61 – 65 – 69 – 75 – 83 – 90

: 1 – 10 – 22 – 26 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 46 – 48 – 53 – 61 – 65 – 69 – 75 – 83 – 90 Numero oro : 61

: 61 Numero doppio oro : 61, 1

: 61, 1 Numeri extra: 2-7-9-13-14-16-27-45-47-54-56-74-78-80-88

I simboli estratti al Simbolotto

26 – Elmo

8 – Braghe

6 – Luna

21 – Lupo

30 – Cacio

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6 : nessuno

: nessuno Punti 5+1 : nessuno

: nessuno Punti 5 : 3 da € 61.599,93

: 3 da € 61.599,93 Punti 4 : 746 da € 251,83

: 746 da € 251,83 Punti 3 : 28.483 da € 19,88

: 28.483 da € 19,88 Punti 2: 403.906 da € 5,00

Quote Superstar:

5 Stella : nessuno

: nessuno 4 Stella : 1 da € 25.183,00

: 1 da € 25.183,00 3 Stella : 176 da € 1.988,00

: 176 da € 1.988,00 2 Stella : 2.287 da € 100,00

: 2.287 da € 100,00 1 Stella :13.073 da € 10,00

:13.073 da € 10,00 0 Stella: 25.813 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto è necessario scegliere da 1 a10 numeri compresi tra 1 e 90: si punta su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. L'importo minimo è di 1 euro e si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina sulla ruota selezionata. Al gioco del Lotto è abbinato anche il gioco del Simbolotto: si tratta di un'estrazione di 5 simboli casuali associati alla "ruota del mese" e si può giocare selezionando la lettera "S" sulla schedina di gioco.

Come si gioca al SuperEnalotto

Al gioco del SuperEnalotto si può tentare la fortuna indovinando 6 numeri fortunati che costituiscono la massima combinazione vincente, alla quale è associata il jackpot milionario. Si può giocare scegliendo 6 numeri da 1 a 90: le categorie di vincita sono 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importi minimo è di 1 euro. Si può tentare la fortuna anche selezionato l'opzione numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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