Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni oggi giovedì 9 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 191 milioni di euro
Concluse le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it con i risultati in tempo reale di tutte le lotterie. Al SuperEnalotto stasera nessun 6 o 5+1: il jackpot dunque continua a salire arrivando alla cifra record di 191,7 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore ha indovinato i 6 numeri fortunati. L'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 9 luglio 2026
- Combinazione vincente del SuperEnalotto: 79 – 31 – 17 – 20 – 9 – 40
- Numero Jolly: 58
- Numero Superstar: 47
- Jackpot: 191.000.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 61 – 1 – 90 – 69 – 54
- Cagliari: 65 – 75 – 38 – 74 – 16
- Firenze: 61 – 33 – 46 – 9 – 45
- Genova: 36 – 69 – 53 – 47 – 7
- Milano: 10 – 53 – 26 – 46 – 56
- Napoli: 22 – 65 – 36 – 38 – 16
- Palermo: 40 – 48 – 27 – 14 – 80
- Roma: 44 – 75 – 74 – 78 – 8
- Torino: 35 – 83 – 88 – 13 – 46
- Venezia: 39 – 46 – 2 – 75 – 17
- Nazionale: 8 – 2 – 80 – 17 – 38
10eLotto serale di giovedì 9 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale: 1 – 10 – 22 – 26 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 46 – 48 – 53 – 61 – 65 – 69 – 75 – 83 – 90
- Numero oro: 61
- Numero doppio oro: 61, 1
- Numeri extra: 2-7-9-13-14-16-27-45-47-54-56-74-78-80-88
I simboli estratti al Simbolotto
- 26 – Elmo
- 8 – Braghe
- 6 – Luna
- 21 – Lupo
- 30 – Cacio
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 3 da € 61.599,93
- Punti 4: 746 da € 251,83
- Punti 3: 28.483 da € 19,88
- Punti 2: 403.906 da € 5,00
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: 1 da € 25.183,00
- 3 Stella: 176 da € 1.988,00
- 2 Stella: 2.287 da € 100,00
- 1 Stella:13.073 da € 10,00
- 0 Stella: 25.813 da € 5,00
Come si gioca al Lotto
Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto è necessario scegliere da 1 a10 numeri compresi tra 1 e 90: si punta su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. L'importo minimo è di 1 euro e si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina sulla ruota selezionata. Al gioco del Lotto è abbinato anche il gioco del Simbolotto: si tratta di un'estrazione di 5 simboli casuali associati alla "ruota del mese" e si può giocare selezionando la lettera "S" sulla schedina di gioco.
Come si gioca al SuperEnalotto
Al gioco del SuperEnalotto si può tentare la fortuna indovinando 6 numeri fortunati che costituiscono la massima combinazione vincente, alla quale è associata il jackpot milionario. Si può giocare scegliendo 6 numeri da 1 a 90: le categorie di vincita sono 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importi minimo è di 1 euro. Si può tentare la fortuna anche selezionato l'opzione numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.