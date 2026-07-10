Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di venerdì 10 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 191,7 milioni di euro

Terminate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 10 luglio 2026: ancora niente da fare per il 6 né il 5+1. Il jackpot per la sestina vincente sale a 192,7 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 10 luglio 2026

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Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 10 luglio 2026. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 191,7 milioni di euro, ma ancora non è stato centrato il 6 né il 5+1. Tredici giocatori hanno vinto 11.266,70 euro centrando il 5. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando sono stati vinti più di 35 milioni a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la combinazione vincente di venerdì 10 luglio 2026

Combinazione vincente Superenalotto : 63 – 82 – 3 – 2 – 12 – 28

: 63 – 82 – 3 – 2 – 12 – 28 Numero Jolly: 76

Numero Superstar: 79

Jackpot: 191.700.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari : 88 – 71 – 89 – 31 – 33

: 88 – 71 – 89 – 31 – 33 Cagliari : 5 – 67 – 39 – 21 – 35

: 5 – 67 – 39 – 21 – 35 Firenze : 54 – 85 – 2 – 78 – 57

: 54 – 85 – 2 – 78 – 57 Genova : 17 – 45 – 4 – 25 – 29

: 17 – 45 – 4 – 25 – 29 Milano : 56 – 58 – 49 – 35 – 8

: 56 – 58 – 49 – 35 – 8 Napoli : 49 – 56 – 19 – 68 – 8

: 49 – 56 – 19 – 68 – 8 Palermo : 87 – 39 – 72 – 5 – 56

: 87 – 39 – 72 – 5 – 56 Roma : 59 – 51 – 22 – 62 – 41

: 59 – 51 – 22 – 62 – 41 Torino : 60 – 84 – 32 – 28 – 1

: 60 – 84 – 32 – 28 – 1 Venezia : 46 – 69 – 11 – 36 – 22

: 46 – 69 – 11 – 36 – 22 Nazionale: 22 – 36 – 41 – 18 – 76

10eLotto serale di venerdì 10 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale : 5 – 17 – 39 – 45 – 46 – 49 – 51 – 54 – 56 – 58 – 59 – 60 – 67 – 69 – 71 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89

: 5 – 17 – 39 – 45 – 46 – 49 – 51 – 54 – 56 – 58 – 59 – 60 – 67 – 69 – 71 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89 Numero oro: 88

Numero doppio oro: 88, 71

Numeri Extra: 2 – 4 – 11 – 19 – 21 – 22 – 25 – 28 – 31 – 32 – 35 – 62 – 68 – 72 – 78

I numeri estratti al Simbolotto

23 – amo;

34 – testa;

14 – baule;

42 – caffè;

44 – prigione.

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuna vincita

Punti 5+1: nessuna vincita

Punti 5: 13 vincite da 11.266,70 euro

Punti 4: 1.005 vincite da 148,79 euro

Punti 3: 29.664 vincite da 15,15 euro

Punti 2: 359.388 vincite da 5,00 euro

Quote Supestrar:

5 Stella: nessuna vincita

4 Stella: 8 vincite da 14.879,00 euro

3 Stella: 122 vincite da 1.515,00 euro

2 Stella: 1.955 vincite da 100,00 euro

1 Stella: 11.543 vincite da 10,00 euro

0 Stella: 25.434 vincite da 5,00 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Come si gioca al Superenalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte

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