Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di venerdì 10 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 191,7 milioni di euro
Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 10 luglio 2026. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 191,7 milioni di euro, ma ancora non è stato centrato il 6 né il 5+1. Tredici giocatori hanno vinto 11.266,70 euro centrando il 5. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando sono stati vinti più di 35 milioni a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Superenalotto, la combinazione vincente di venerdì 10 luglio 2026
- Combinazione vincente Superenalotto: 63 – 82 – 3 – 2 – 12 – 28
- Numero Jolly: 76
- Numero Superstar: 79
- Jackpot: 191.700.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 88 – 71 – 89 – 31 – 33
- Cagliari: 5 – 67 – 39 – 21 – 35
- Firenze: 54 – 85 – 2 – 78 – 57
- Genova: 17 – 45 – 4 – 25 – 29
- Milano: 56 – 58 – 49 – 35 – 8
- Napoli: 49 – 56 – 19 – 68 – 8
- Palermo: 87 – 39 – 72 – 5 – 56
- Roma: 59 – 51 – 22 – 62 – 41
- Torino: 60 – 84 – 32 – 28 – 1
- Venezia: 46 – 69 – 11 – 36 – 22
- Nazionale: 22 – 36 – 41 – 18 – 76
10eLotto serale di venerdì 10 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale: 5 – 17 – 39 – 45 – 46 – 49 – 51 – 54 – 56 – 58 – 59 – 60 – 67 – 69 – 71 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89
- Numero oro: 88
- Numero doppio oro: 88, 71
- Numeri Extra: 2 – 4 – 11 – 19 – 21 – 22 – 25 – 28 – 31 – 32 – 35 – 62 – 68 – 72 – 78
I numeri estratti al Simbolotto
- 23 – amo;
- 34 – testa;
- 14 – baule;
- 42 – caffè;
- 44 – prigione.
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuna vincita
- Punti 5+1: nessuna vincita
- Punti 5: 13 vincite da 11.266,70 euro
- Punti 4: 1.005 vincite da 148,79 euro
- Punti 3: 29.664 vincite da 15,15 euro
- Punti 2: 359.388 vincite da 5,00 euro
Quote Supestrar:
- 5 Stella: nessuna vincita
- 4 Stella: 8 vincite da 14.879,00 euro
- 3 Stella: 122 vincite da 1.515,00 euro
- 2 Stella: 1.955 vincite da 100,00 euro
- 1 Stella: 11.543 vincite da 10,00 euro
- 0 Stella: 25.434 vincite da 5,00 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.
Come si gioca al Superenalotto
Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte