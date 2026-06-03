Scioperi giugno 2026, il calendario del mese con le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei
Nuovo mese e nuova serie di scioperi in vista per questo giugno 2026. Dai treni agli aerei, passando per il trasporto pubblico locale e la scuola, sono decine le proteste indette dai sindacati per le prossime settimane con pesanti ripercussioni su chi deve viaggiare e spostarsi come i pendolari. Si parte l’8 giugno con lo sciopero del Trasporto pubblico locale in diverse città in Emilia, Sicilia e Puglia e si conclude il 30 giugno con la protesta del personale di asili nido, scuole materne e infanzia.
I disagi maggiori sono attesi però per l’11 giugno con lo sciopero nazionale dei treni di 8 ore indetto sia dai sindacati di base che dai sindacati confederali. Proteste anche nel settore aereo con lo stop di Easyjet e dell’Enav di Verona del 13 giugno mentre si ferma il 12 giugno tutto il personale del settore Cultura e il personale dei corpi e servizi di polizia locale.
Il calendario degli scioperi del mese di giugno 2026
8 giugno:
- Trasporto locale Atm di Messina (8 ore, dalle 16.00 alle 24.00)
- Trasporto locale Amts di Catania (4 ore, dalle 12.00 alle 16.00)
- Trasporto locale Seta bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (24 ore, varie modalità)
- Trasporto locale Ataf di foggia (4 ore, dalle 8.30 alle 12.30)
9 giugno:
- Personale Elior addetto a servizi di ristorazione e logistica bordo treno Trenitalia (intero turno lavorativo)
11 giugno:
- Sciopero nazionale dei treni, (8 ore, dalle 9:01 alle 17:00)
- Lavoratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipendenti soc. appaltatrici e di somministrazione per la pubblica amministrazione
12 giugno:
- Sciopero nazionale del personale dei corpi e servizi di polizia locale
- Sciopero di tutto il personale del settore Cultura, del Ministero della Cultura del comparto Federculture
- Trasporto ferroviario Eav di Napoli (4 ore, dalle 09.00 alle 13.00)
- Trasporto locale Miccolis – servizio urbano di potenza (24 ore)
- Trasporto locale Csc di latina (4 ore, dalle 9.30 alle 12.30)
13 giugno:
- ENAV aeroporto di Verona (18 ore, dalle 06.00 alle 24.00)
- Piloti, assistenti di volo e personale navigante Easyjet (18 ore, dalle 6.00 alle 24.00)
- Personale gruppo Sogaer aeroporto di Cagliari (18 ore, dalle 06.00 alle 24.00
- Personale soc. Sky service operante presso lo scalo di Milano Linate (4 ore, dalle 12.00 alle 16.00)
14 giugno:
- Trasporto locale Autolinee toscane bacino di Firenze (24 ore)
19 giugno:
- Trasporto locale soc. Arriva Udine (24 ore)
22 giugno:
- Trasporto locale Sgm di Lecce (3 ore, dalle 9.30 alle 12.30)
24 giugno:
- Trasporto locale Gtt di Torino (4 ore: dalle 18.00 alle 22.00)
30 giugno:
- Sciopero del personale educativo asili nido, scuole materne/infanzia e comunali
Lo stop dei treni e gli altri scioperi di giugno
I disagi maggiori degli scioperi di giugno 2026 previsti per giovedì 11 giugno con il grande sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto da filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl ferrovieri/fast-confsal e orsa trasporti per 8 ore: dalle 9.01 alle 17.00. Una protesta che si salda con lo sciopero del personale di macchina e di bordo del gruppo ferrovie dello stato italiane, indetto dall’Assemblea nazionale pdm/pdb, e con quello del settore ferroviario, trasporto merci su rotaia di 23 ore: indetto dal cub trasporti dalle 03.00 dell'11/6 alle 02.00 del 12/6.
Nel settore traporti marittimi previsto altri scioperi il 10 giugno, quando di fermano i dipendenti Sers di Ravenna dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e l'11 giugno quando a incrociare le braccia saranno i lavoratori di Blujet a Messina dalle ore 21.01 dell'11 giugno alle ore 20.59 del 12 giugno. Da segnale anche lo sciopero nazionale di 24 ore del 15 giugno del personale dipendente da Farmacie Speciali