Scioperi giugno 2026, il calendario del mese con le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei

Il calendario degli scioperi del mese di giugno 2026 prevede lo sciopero nazionale dei treni dell’11 giugno ma anche una serie di proteste del trasporto pubblico locale, nel settore aereo, nella scuola e nella pubblica amministrazione.

Nuovo mese e nuova serie di scioperi in vista per questo giugno 2026. Dai treni agli aerei, passando per il trasporto pubblico locale e la scuola, sono decine le proteste indette dai sindacati per le prossime settimane con pesanti ripercussioni su chi deve viaggiare e spostarsi come i pendolari. Si parte l’8 giugno con lo sciopero del Trasporto pubblico locale in diverse città in Emilia, Sicilia e Puglia e si conclude il 30 giugno con la protesta del personale di asili nido, scuole materne e infanzia.

I disagi maggiori sono attesi però per l’11 giugno con lo sciopero nazionale dei treni di 8 ore indetto sia dai sindacati di base che dai sindacati confederali. Proteste anche nel settore aereo con lo stop di Easyjet e dell’Enav di Verona del 13 giugno mentre si ferma il 12 giugno tutto il personale del settore Cultura e il personale dei corpi e servizi di polizia locale.

Il calendario degli scioperi del mese di giugno 2026

8 giugno:

Trasporto locale Atm di Messina (8 ore, dalle 16.00 alle 24.00)

Trasporto locale Amts di Catania (4 ore, dalle 12.00 alle 16.00)

Trasporto locale Seta bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (24 ore, varie modalità)

Trasporto locale Ataf di foggia (4 ore, dalle 8.30 alle 12.30)

9 giugno:

Personale Elior addetto a servizi di ristorazione e logistica bordo treno Trenitalia (intero turno lavorativo)

11 giugno:

Sciopero nazionale dei treni, (8 ore, dalle 9:01 alle 17:00)

Lavoratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipendenti soc. appaltatrici e di somministrazione per la pubblica amministrazione

12 giugno:

Sciopero nazionale del personale dei corpi e servizi di polizia locale

Sciopero di tutto il personale del settore Cultura, del Ministero della Cultura del comparto Federculture

Trasporto ferroviario Eav di Napoli (4 ore, dalle 09.00 alle 13.00)

Trasporto locale Miccolis – servizio urbano di potenza (24 ore)

Trasporto locale Csc di latina (4 ore, dalle 9.30 alle 12.30)

13 giugno:

ENAV aeroporto di Verona (18 ore, dalle 06.00 alle 24.00)

Piloti, assistenti di volo e personale navigante Easyjet (18 ore, dalle 6.00 alle 24.00)

Personale gruppo Sogaer aeroporto di Cagliari (18 ore, dalle 06.00 alle 24.00

Personale soc. Sky service operante presso lo scalo di Milano Linate (4 ore, dalle 12.00 alle 16.00)

14 giugno:

Trasporto locale Autolinee toscane bacino di Firenze (24 ore)

19 giugno:

Trasporto locale soc. Arriva Udine (24 ore)

22 giugno:

Trasporto locale Sgm di Lecce (3 ore, dalle 9.30 alle 12.30)

24 giugno:

Trasporto locale Gtt di Torino (4 ore: dalle 18.00 alle 22.00)

30 giugno:

Sciopero del personale educativo asili nido, scuole materne/infanzia e comunali

Lo stop dei treni e gli altri scioperi di giugno

I disagi maggiori degli scioperi di giugno 2026 previsti per giovedì 11 giugno con il grande sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto da filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl ferrovieri/fast-confsal e orsa trasporti per 8 ore: dalle 9.01 alle 17.00. Una protesta che si salda con lo sciopero del personale di macchina e di bordo del gruppo ferrovie dello stato italiane, indetto dall’Assemblea nazionale pdm/pdb, e con quello del settore ferroviario, trasporto merci su rotaia di 23 ore: indetto dal cub trasporti dalle 03.00 dell'11/6 alle 02.00 del 12/6.

Nel settore traporti marittimi previsto altri scioperi il 10 giugno, quando di fermano i dipendenti Sers di Ravenna dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e l'11 giugno quando a incrociare le braccia saranno i lavoratori di Blujet a Messina dalle ore 21.01 dell'11 giugno alle ore 20.59 del 12 giugno. Da segnale anche lo sciopero nazionale di 24 ore del 15 giugno del personale dipendente da Farmacie Speciali