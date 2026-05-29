Mobilità docenti 2026-27, pubblicati gli esiti: i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamo

Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i passaggi e i trasferimenti che interessano i docenti di ruolo che hanno presentato istanza di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027: i bollettini regione per regione.

Sono in corso di pubblicazione gli esiti della mobilità docenti per l'anno scolastico 2026-2027. Da oggi gli insegnanti interessati possono consultare trasferimenti, passaggi di ruolo e passaggi di cattedra secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale, resa nota ieri sul sito del MIM. Gli elenchi sono disponibili negli albi online degli Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata, della tipologia di posto, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze riconosciute. È possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 7 giugno 2026. Complessivamente, restano vacanti 46.826 posti.

Come funziona la mobilità docenti 2026-27

Le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027 sono state avviate con l'ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026: i docenti interessati hanno potuto presentare domanda tra il 6 marzo 2026 e il 2 aprile 2026 sul sito del MIM nella sezione "Istanze Online", e oggi, venerdì 29 maggio sono stati pubblicati gli esiti. Il sistema della mobilità docenti è informatizzato e funziona sulla base di un algoritmo.

La mobilità 2026/2027 si divide in "territoriale", che intende il cambio di scuola, comune, distretto, provincia restando nella stessa classe di concorso e "professionale", ovvero il passaggio di cattedra nello stesso grado o passaggio di ruolo tra gradi diversi. Il passaggio di ruolo ha precedenza sugli altri movimenti (passaggio di cattedra e mobilità territoriale).

Dove consultare i bollettini degli uffici scolastici

Come abbiamo visto, gli elenchi sono disponibili negli albi online degli Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata, della tipologia di posto, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze riconosciute. Ecco, di seguito, dove vedere, diviso per regione:

Come fare il reclamo per l'esito della mobilità

Se nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità 2026/2027, si dovessero riscontrare delle anomalie è possibile fare un reclamo motivato chiedendo, anche, un relativo accesso agli atti. È possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 7 giugno 2026. In fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere anche una rettifica immediata dei bollettini ufficiali di mobilità.