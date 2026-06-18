Seconda prova Maturità 2026: le materie per tutti i licei e gli istituti tecnici, durata e punteggio

Domani, venerdì 19 giugno, è in programma la seconda prova scritta alla Maturità 2026, a partire dalle ore 8:30. Il secondo scritto si basa sulle materie di indirizzo (ad esempio latino al classico e matematica allo scientifico) e vale 20 punti sul voto finale. Può durare dalle 6 alle 8 ore e in alcuni licei, come quello artistico o coreutico anche tre giorni. Ecco l’elenco di tutte le materie alla seconda prova e cosa si può portare in sede d’esame.

Immagine di repertorio.

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Terminata la prima prova d'italiano della Maturità 2026, gli studenti dell'ultimo anno delle secondarie di secondo grado già pensano alla seconda prova di indirizzo, che si terrà domani, venerdì 19 giugno. L'appuntamento è sempre alle 08.30. Le tracce sono scelte dal MIM ma sono diverse a seconda dell'indirizzo di studi. Anche la durata della prova varierà a seconda degli indirizzi (si passa dalle 6 ore del liceo classico ai tre giorni del liceo artistico). Si tratta del secondo scritto utile al fine di verificare le competenze acquisite lungo l'arco del quinquennio liceale.

Le materie sorteggiate lo scorso gennaio per la seconda prova di quest'anno sono il latino per il liceo classico e matematica per il liceo scientifico, oltre a economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico. E ancora Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Scienze umane per il liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per i tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Si ricordi che il punteggio massimo della seconda prova scritta è di 20 punti, che nel voto finale della Maturità 2026 andranno sommati ai 20 punti massimi sia della prima prova che dell’esame orale, per un totale di massimo 60 punti, oltre che ai punti di credito accumulati durante il triennio (per un massimo di 40 punti).

Seconda prova Maturità 2026, gli orari e le materie

La seconda prova alla Maturità 2026 inizia venerdì 19 giugno alle ore 8:30: gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base all'indirizzo di studi, alcuni istituti, come ad esempio il liceo artistico, potranno svolgere la prova anche in tre giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso note le materie della seconda prova della Maturità 2026 alla fine dello scorso mese di gennaio, indicandole nell'apposito motore di ricerca nel proprio sito ufficiale. La lista comprende anche quelle affidate ai commissari esterni.

Le materie della seconda prova nei Licei

Per quanto riguarda i licei, le materie della seconda prova d'indirizzo sono le seguenti:

liceo classico: latino

liceo scientifico: matematica

liceo linguistico: lingua e cultura straniera 1

liceo delle scienze umane: scienze umane

liceo musicale: teoria, analisi e composizione

liceo coreutico: tecniche della danza

Le materie della seconda prova negli Istituti tecnici e professionali

Amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale

Relazioni internazionali e marketing: economia aziendale e geopolitica

Turismo: discipline turistiche e aziendali

Elettronica ed elettrotecnica: tecno e progettazione sistemi elettrici ed elettronici

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Servizi socio-sanitaria: psicologia generale ed applicata

Industria e artigianato per il Made in Italy: laboratorio di liuteria

Esempi di tracce e simulazioni seconda prova alla Maturità 2026

Per prepararsi alla seconda prova di Maturità si può fare un po' di esercizio pratico con alcuni esempi di traccia. Nell'apposita sezione sul sito del MIM è possibile trovare le tracce degli ultimi anni con cui potersi confrontare. Grazie a queste, i maturandi potranno capire il livello di difficoltà delle prove. Navigando sulla piattaforma del Ministero, è possibile accedere alle tracce delle prove scritte selezionando una delle opzioni presenti nelle liste "Prima prova" e "Seconda prova", tra cui poter ulteriormente scegliere tra Licei, Istituti Tecnici e Professionali.

Quanto vale la seconda prova alla Maturità 2026

I punti complessivi che si possono ottenere alla seconda prova sono 20, come per la prima prova e il colloquio, che complessivamente, quindi, varranno 60 punti. Gli altri 40, per arrivare a 100, saranno attribuiti attraverso il credito scolastico maturato nel corso del triennio. Il voto della seconda prova sarà reso noto qualche giorno dopo la fine degli scritti.

Quanto dura la seconda prova e cosa portare all'esame

La seconda prova della Maturità 2026 ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo. Le ore a disposizione per completare la prova, infatti, cambiano a seconda del liceo, dell'istituto tecnico o professionale che frequenti. L'appuntamento è alle 08.30 del prossimo 19 giugno.

Nella maggior parte dei casi la prova si svolge in un giorno e ha la durata massima di 6 o 8 ore, ma ci sono alcune eccezioni: la prova del liceo classico, ad esempio, ha una durata massima di 6 ore, mentre quella nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno (escluso il sabato). La seconda prova del liceo musicale e coreutico, invece, si tiene in due giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunque, specifica la durata della seconda prova in fondo alla traccia, dove riporta anche dopo quante ore si può uscire da scuola se si è completato il compito.

Anche il materiale che si può portare cambia a seconda dell'indirizzo. I maturandi potranno portare con se' del materiale. Ad esempio, gli studenti del Liceo Classico e linguistico potranno portare con sé il vocabolario di greco e altri dizionari bilingue e monolingue, a quelli dello scientifico è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O. M. n. 205 Art. 17 comma 9).