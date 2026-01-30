Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientifico

Sono uscite le materie della seconda prova d’indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Disponibile “visualizza materie” sul sito del MIM. Comunicate anche le 4 materie caratterizzanti all’orale. Tutte le novità.

Sono uscite oggi le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026, in programma a partire dal prossimo 18 giugno: latino al liceo classico e matematica allo scientifico. È quanto ha appena comunicato il Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso i propri canali social e il sito ufficiale e secondo quanto prevede l'apposito decreto firmato dal Ministro Giuseppe Valditara. Non solo: sono state rese note anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che è cambiato dopo la riforma dell'esame di Maturità approvata nei mesi scorsi.

“Da quest’anno si torna all'Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute. Da qui anche la necessità di ripetere l’anno per chi si rifiuterà di essere valutato all’orale. In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Così, dopo giorni di indiscrezioni sulle possibili date di pubblicazione, le materie sono uscite oggi, un giorno dopo rispetto a quanto successo nel 2025, quando al classico è uscito sempre il latino e allo scientifico matematica, e nel 2024, quando per gli studenti del liceo classico la materia designata fu greco e per quelli dello scientifico matematica. Cosa succede quest'anno?

L'elenco delle materie della seconda prova alla Maturità 2026 per indirizzo

Sono, dunque, uscite oggi le materie della seconda prova della Maturità 2026. Le ha comunicate il Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito ufficiale e i propri canali social. Sempre sul sito è possibile consultare il motore di ricerca interno, selezionando l'indirizzo di studi di interesse per scoprire la materia uscita. Ecco l'elenco, diviso tra licei e istituti tecnici, in aggiornamento:

Licei

liceo classico: latino

liceo scientifico: matematica

liceo linguistico: lingua e cultura straniera 1

liceo delle scienze umane: scienze umane

Istituti tecnici

Amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale

Relazioni internazionali e marketing: economia aziendale e geopolitica

Turismo: discipline turistiche e aziendali

Elettronica ed elettrotecnica: tecno e progettazione sistemi elettrici ed elettronici

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Istituti professionali

Servizi socio-sanitaria: psicologia generale ed applicata

Industria e artigianato per il Made in Italy: laboratorio di liuteria.

Quali sono le quattro discipline scelte per l'esame orale alla Maturità

Con la riforma della Maturità, in vigore da quest'anno, a cambiare è soprattutto il colloquio orale. In particolare, non ci sarà l'interrogazione su tutte le materie ma ci si concentrerà su quattro discipline, individuate annualmente dal dicastero di viale Trastevere, e che sono state comunicate insieme alle materie della seconda prova. Si tratta di italiano, latino, storia e matematica al classico; allo scientifico italiano, matematica, storia e scienza naturali. Ecco l'elenco:

liceo classico: italiano, latino, storia e matematica

liceo scientifico: italiano, matematica, storia e scienza naturali

liceo linguistico: italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2 e scienze naturali

liceo scienze umane: italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera e storia dell'arte

Come vengono scelte materie interne ed esterne all'Esame di Maturità 2026

Ogni anno è il MIM che comunica le materie della Maturità, specificando quali verranno assegnate ai commissari esterni e le materie della seconda prova scritta, quella d'indirizzo. In genere, ogni anno si tende a seguire una rotazione, per quanto riguarda le prime: le materie assegnate ai commissari esterni vengono spesso affidate ai membri interni l'anno successivo. Stesso discorso vale in genere anche per le materie della seconda prova: se, ad esempio, lo scorso anno per il liceo classico è uscita la versione di greco è plausibile che quest'anno si verta sul latino.

Quando ci saranno gli esami di Maturità 2026: le date delle prove

La prima prova scritta dell'esame di Maturità si terrà giovedì 18 giugno 2026 a partire dalle 08:30. Si tratta di una novità, dal momento che finora l'esame col tema di italiano era sempre cominciato di mercoledì. La prima prova scritta suppletiva, invece, si svolgerà il giorno 1 luglio 2026 alle ore 8.30. Il 19 giugno si terrà la seconda prova d'indirizzo e poi, prima dei quadri finali, ci saranno anche i colloqui orali che generalmente si protraggono fino alla prima metà del mese di luglio.

Si ricordi che è prevista anche una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia).

Come funzionerà la Maturità 2026: tutte le novità sull'esame di Stato

Lo scorso ottobre è stata approvata in Parlamento la legge che prevede una riforma dell'esame di Maturità. Tante le novità, a partire – come abbiamo visto – dal colloquio orale: oltre all'interrogazione sulle quattro materie caratterizzanti, quest'anno chi fa scena muta all'orale viene bocciato. Anche il Curriculum dello studente assumerà un ruolo strategico all’interno del colloquio orale, diventando uno strumento di valorizzazione dell’intero percorso formativo. Inoltre, la commissione d'esame si riduce da 7 a 5 membri, tra esterni ed interni, incluso il presidente, sempre esterno.