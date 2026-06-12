Toto-tracce Maturità 2026, autori e anniversari: si punta su D’Annunzio, AI e gli 80 anni della Repubblica

Uno studente su due punta sull’anniversario della Repubblica per il testo argomentativo della prima prova della Maturità 2026. Secondo il sondaggio effettuato da Skuola.net, per l’analisi del testo primeggia invece D’Annunzio. Per il tema d’attualità i maturandi scelgono l’Intelligenza artificiale.

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Gabriele D’annunzio, Pirandello e Pascoli ma anche Grazia Deledda a riempire la casella di un’autrice donna, e poi l’Ai e gli 80 anni della Repubblica, sono questi i nomi e i temi più in voga tra gli studenti per le tototracce per la prima prova della Maturità 2026. A una settimana dal temuto tema d'italiano, infatti, il poeta “Vate” raccoglie i più larghi consensi nel sondaggio effettuato da Skuola.net tra mille studenti che il prossimo 18 giugno saranno impegnati con la Maturità 2026. A seguire per la tipologia “analisi del testo” del tema di italiano troviamo un altro autore della letteratura italiana del Novecento, Luigi Pirandello, seguito dal più tradizionale Pascoli. Per la prima volta tra i favoriti della vigilia c’è però anche una donna: Grazia Deledda che avanza soprattutto per i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda.

Per il tema d'attualità, invece, tra gli studenti si consolida ormai l’idea di un tema sull’Intelligenza artificiale e i suoi risvolti sulla vita di tutti i giorni mentre per le ricorrenze per la tipologia B, resiste il testo sugli 80 anni della Repubblica italiana celebrati a inizio mese ma anche San Francesco di cui si celebrano gli 800 anni dalla morte.

Gabriele D’Annunzio scavalca tutti per l'analisi del testo

Nel dettaglio per l'analisi del testo Gabriele D’Annunzio scavalca tutti e raccoglie il 38% delle indicazioni, con un balzo di ben tredici punti rispetto a un mese fa. Pirandello sempre più favorito invece tra gli autori del Novecento arrivando al 26% delle preferenze grazie al novantesimo anniversario dalla morte e al centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila”. Sale sensibilmente a sorpresa Grazia Deledda, che passa dal 6% di aprile al 13% di giugno, raddoppiando il pronostico. Perdono quota invece Giacomo Leopardi e Ugo Foscolo.

La Nascita della Repubblica per il testo argomentativo

Percentuali bulgare invece per il testo argomentativo dove l’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno, con la nascita della Repubblica Italiana e l’allargamento del voto alle donne, si attesta al 50% delle indicazioni. Uno studente su due in pratica considera questo tema storico più probabile per uno degli spunti ministeriali. Dietro, ma notevolmente staccati e in calo, restano il quarantennale del maxi-processo alla Mafia (9%), il disastro di Chernobyl (9%) e il venticinquesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre (7%). Tra gli anniversari legati a personaggi storici e culturali è ancora Pirandello a dominare la scena, con il 27% delle preferenze, seguito da San Francesco d’Assisi a 800 anni dalla morte.

Studenti puntano sull’Intelligenza artificiale per il tema di di attualità

Anche sul tema di attualità, gli studenti sono convinti che il tema cardine sarà l’Intelligenza artificiale. Il tema più votato in assoluto è infatti quello del rapporto tra giovani, social network e IA, con un 26% ma un ulteriore 18% punta più genericamente sul tema delle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale. Una novità significativa arriva invece dal peso del disagio giovanile, che sale al 15% (dal 9% di maggio) e diventa il terzo tema di attualità più citato. Più indietro, invece, vengono relegate le guerre e le crisi internazionali (12%) e la pace che resta l’argomento più citato, ma scende al 17% (dal 20%).