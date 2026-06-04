Maturità 2026, pubblicati i nomi dei commissari esterni: l’elenco delle commissioni sul sito del MIM

Sono online i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026, che inizierà giovedì 18 giugno. Tutte le informazioni sul motore di ricerca sul sito del MIM e dei siti degli Uffici scolastici Regionali. Quest’anno le commissioni sono miste e composte da 4 membri più il presidente.

Immagine di repertorio.

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L'attesa è finita: sono stati pubblicati oggi, giovedì 4 giugno, i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026, che comincerà il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta d'italiano.

Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono, infatti, disponibili le commissioni, da ricercare nell'apposito motore di ricerca, che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto.

Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

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Si ricordi che a partire da quest'anno, a seguito della riforma entrata in vigore nei mesi scorsi, le commissioni della Maturità saranno sempre miste ma composte da quattro membri, due interni e due esterni (e non più sei) a cui si aggiunge il presidente, anch'egli esterno, i cui nominativi sono stati già resi noti qualche settimana fa.

Sono state confermate così le indiscrezioni secondo cui i nomi dei commissari esterni per l'esame di Stato sarebbero stati resi noti entro la fine della prima settimana di giugno, come da tradizione. Le commissioni sono in arrivo anche su SIDI e le segreterie hanno avuto le informazioni prima dei maturandi cercano.

Coloro che sono stati nominati dovranno accettare l’incarico in via formale: i presidenti devono far riferimento all’Usr, i commissari esterni al dirigente scolastico della scuola in cui sono in servizio. Tutti dovranno poi stampare il documento, che va presentato il 16 giugno, quando tutte le commissioni dovranno ufficialmente insediarsi, fatti salvi i casi di rinuncia per legittimo impedimento.

Conoscere i nomi dei commissari esterni è importante per tutti gli studenti che si accingono a svolgere l'esame di Stato: da questo momento i maturandi potranno cercare informazioni su di loro su Google oppure potranno chiedere informazioni ai propri docenti.