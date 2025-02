video suggerito

Dove è stato girato Imma Tataranni 4, tutte le location della serie Torna uno dei personaggi più amati della fiction targata Rai. Anche la quarta stagione di "Imma Tataranni" è stata girata in Italia, come le precedenti.

A cura di Giusy Dente

Imma Tataranni è la serie di successo con protagonista Vanessa Scalera, giunta alla quarta stagione. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso e Cesare Bocci. I nuovi episodi sono pronti a sbarcare su Rai1: quattro nuove puntate a partire da domenica 23 febbraio. Gli spettatori potranno riconoscere le ambientazioni a cui si erano già affezionati gli anni precedenti.

Dove è stata girata la serie tv

I nuovi episodi della serie raccontano la crisi del matrimonio di Imma Tataranni, il sostituto procuratore della Repubblica di Matera nato dalla penna di Mariolina Venezia (con cui Vanessa Scalera ha avuto di recente un acceso scontro). Parallelamente alle vicende personali, ci sono anche i vari casi da risolvere, dove entra in gioco la caratteristica principale del personaggio: la sua prodigiosa memoria, che fa da filo conduttore sin dall'inizio.

Stagione dopo stagione è rimasto intatto anche lo stile colorato e particolarmente stravagante della protagonista, tra colori acidi e stampe animalier. Sono rimaste identiche anche le location. La serie è stata girata a Matera, con il proprio patrimonio monumentale. Ma anche altri luoghi del territorio lucano hanno fatto da scenografia insostituibile e unica del racconto: da Metaponto a Irsina.

Matera

Le location di Imma Tataranni a Matera

A Matera le riprese si sono svolte nelle vie Giolitti, Ridola, Bruno Buozzi, in piazza Sedile, nella zona Industriale La Martella, presso borgo Venusio, in località San Francesco, in piazza San Giovanni Battista, piazza Duomo, piazza Vittorio Veneto e ancora in via Roma, via Lucana, via San Potito, via Cererie, via San Biagio. Coinvolti anche parco della Murgia materana, centro storico e rioni Sassi. Il Palazzo di Giustizia dove lavora la protagonista è in realtà il Palazzo dell’Annunziata di piazza Vittorio Veneto. La sua casa si trova invece in via San Biagio, nel cuore degli iconici Sassi di Matera.