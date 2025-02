video suggerito

Imma Tataranni 4, anticipazioni seconda puntata del 2 marzo: Imma costretta a fare i conti con i suoi sentimenti Le anticipazioni della seconda puntata di Imma Tataranni 2, in onda domenica 2 marzo 2025 dalle ore 21.30 su Rai 1. Cosa succederà nel nuovo appuntamento con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Imma Tataranni 4 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della seconda puntata di Imma Tataranni 4, la serie tv con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 domenica 2 marzo 2025. Tratto dai romanzi di Mariolina Venezia, il nuovo capitolo della fiction alterna la detection dei singoli gialli con le vicende umane e familiari della protagonista, Imma Tataranni. Ecco cosa succederà nella seconda puntata del 2 marzo.

Imma Tataranni, anticipazioni seconda puntata del 2 marzo

Nella seconda puntata di Imma Tataranni 4, in programma per domenica 2 marzo 2025 in prima serata su Rai 1, Imma, dopo aver passato la notte con Calogiuri in un agriturismo, dovrà tornare ai suoi doveri quotidiani. Mentre cercherà di capire cosa desidera e quale sia la decisione più giusta da prendere, Pietro troverà conforto nell'amicizia con lo scrittore Vasco Parisi: scoprirà in lui un compagno con cui confrontarsi per riorganizzare la sua vita senza Imma. Diana, intanto, affronterà la decisione di lasciare il suo ruolo da cancelliera per inseguire l'ambizione di diventare giudice di pace, cercando di bilanciare le sue aspirazioni con la lealtà verso Imma. Valentina cercherà di aiutare i genitori nel tentativo di risolvere la loro crisi matrimoniale. Diana e Salvatore, per un caso fortuito, si conosceranno, ignari di essere entrambi legati, per motivi diversi, allo sceriffo di Matera.

Imma e Calogiuri costretti a fare i conti con i loro sentimenti

La morte di due persone legate al mondo del circo porteranno Imma e Calogiuri ad investigare tra vecchi rancori e identità nascoste. Imma si sentirà sempre più divisa tra responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui suoi sentimenti. L'indagine sotto copertura di Calogiuri, per catturare il latitante Latronico, arriverà a un momento cruciale: anche lui, allora, sarà costretto a fare i conti con i suoi sentimenti.