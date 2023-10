Imma Tataranni 3, anticipazioni puntata 16 ottobre: Pietro indagato, Imma fa una scoperta sconvolgente Le anticipazioni della quarta puntata della fiction Imma Tataranni 3, in onda lunedì 16 ottobre alle ore 21.30 su Rai1. Cosa succederà nel nuovo episodio della popolare serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

Le anticipazioni della quarta puntata della fiction Imma Tataranni 3, in onda lunedì 16 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Seguono spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, la vita del sostituto procuratore sarà messa a dura prova tra lavoro e vita privata: Imma dovrà affrontare un caso che avrà come principale sospettato suo marito Pietro. Ecco le anticipazioni complete della quarta puntata.

Imma Tataranni 3, anticipazioni quarta puntata del 16 ottobre

Nella quarta puntata, intitolata Il Prezzo della Libertà, la paleontologa Sara, che ormai da qualche tempo era diventata amica di Pietro, viene trovata senza vita. La donna è stata tragicamente uccisa e sin dalle prime indagini si scopre che Sara la sera del delitto, avvenuto al Museo Archeologico, si trovava insieme a Pietro. Di conseguenza, il marito di Imma, diventa il primo sospettato. Particolarmente colpita e ferita da questa scoperta, Tataranni decide di prendersi un periodo di aspettativa dal lavoro, senza mai smettere di aiutare suo marito.

Calogiuri continua le sue indagini su Romaniello

Calogiuri, intanto, continua le due indagini segrete per scoprire chi si nasconde dietro l'attentato contro Romaniello. Le prove da lui raccolte indicano che il mandante è stato Cenzino Latronico, un imprenditore con notori impicci di carattere mafioso, che però risulta sia deceduto da circa vent'anni. Questa informazione appare ancora più significativa quando la madre di Imma, in un momento di lucidità, rivela un dettaglio che scuote la vita privata della procuratrice. Pur essendosi allontanata dal caso, però, Tataranni riesce a scoprire chi è il vero assassino di Sara, liberando Pietro in maniera definitiva. Eppure, questo momento non sembra bastare per sollevare le sorti del loro matrimonio. A questa situazione già critica, si aggiunge anche Calogiuri con una rivelazione che sconvolgerà Imma.