Imma Tataranni 3, anticipazioni puntata 2 ottobre: Imma alle prese con il ritorno di Colagiuri Il ritorno di Imma Tataranni con la terza stagione segna la ripartenza di uno dei titoli più amati degli ultimi anni. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di lunedì 2 ottobre.

A cura di Andrea Parrella

È ripartita con grande successo la terza stagione di Imma Tataranni e dopo il primo episodio il pubblico di Rai1 attende la messa in onda della seconda puntata di Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore, in onda lunedì ottobre. I nuovi episodi della fiction con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo, danno seguito a quanto visto nel primo atto della nuova stagione. Ecco le anticipazioni della seconda puntata, in una stagione che miscela la detection con le vicende familiari della protagonista della serie nata dalla penna di Mariolina Venezia, coinvolta sin dalla prima stagione nell’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi. Tenace e decisa, controcorrente anche nel vestire, la Tataranni si trova a indagare sulle ragioni profonde

dell’odio, sugli ostacoli dell’integrazione, sulle diverse conflittualità sociali e ad arrivare alla verità, ai colpevoli, abbattendo, prima di ogni altra cosa, pregiudizi e sentenze popolari affrettate. L'appuntamento con la seconda puntata del 2 ottobre è alle ore 21:25 su Rai1.

Imma Tataranni 3, la puntata 2 ottobre

Nella seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni, la protagonista si trova a fare i conti con un caso di omicidio inizialmente mascherato da suicidio. Un cambio di punto di vista che accade grazie a un'intuizione particolare. Vicende che come sempre si intrecciano con le vite personali dei protagonisti, con il ritorno di Colagiuri dopo la morte di Romaniello.

Le anticipazioni di Liberaci dal male

Ecco le anticipazioni della seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni si intitola "Liberaci dal male". Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali, Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana si è iscritta a una app di incontri che si rivelano uno più disastroso dell’altro. Il fatto è che con il rientro di Calogiuri in servizio si sente messa da parte. Lo stesso succede a Pietro, il quale torna a sentirsi minacciato dal maresciallo. Così, approfittando dell’invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.