Imma Tataranni 4 si farà, anticipazioni quarta stagione: “Il triangolo Imma, Pietro e Calogiuri” Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 si farà. La quarta stagione della serie tv con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice è stata confermata dalla Rai. Le riprese potrebbero iniziare a gennaio 2024. Ecco le prime anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 si farà

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Imma Tataranni 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Imma Tataranni 4 si farà. La serie sul Sostituto Procuratore interpretato da Vanessa Scalera si arricchirà di nuovi episodi. La Rai ha fatto sapere che è già in fase di scrittura. Le riprese potrebbero iniziare a gennaio 2024. Lunedì 16 ottobre alle ore 21:30 su Rai1, intanto, va in onda il finale della terza stagione. Nell'episodio intitolato Il prezzo della libertà, Imma Tataranni si metterà in aspettativa per tentare di scagionare Pietro dall'accusa di avere ucciso una donna. Calogiuri proseguirà in un'indagine segreta. L'ultima puntata non sarà un addio. Ecco cosa sappiamo della quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

Imma Tataranni 4, la quarta stagione in fase di scrittura

Imma Tataranni 4 si farà

La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stata confermata ufficialmente da Maria Pia Ammirati nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione. La direttrice di Rai Fiction ha fatto sapere che gli sceneggiatori sono già a lavoro. La notizia è stata confermata anche dal vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei in occasione del Matera Film Festival. Dunque i nuovi episodi sono in fase di scrittura. La notizia non sorprende. Imma Tataranni è amatissima dagli spettatori. La terza stagione ha ottenuto un ottimo riscontro negli ascolti. La prima puntata è stata seguita da 4.624.000 spettatori pari al 27.1% di share. La seconda puntata ha registrato 4.111.000 spettatori pari al 25.2% di share. La terza puntata, invece, ha interessato 4.371.000 spettatori pari al 25.49%. Un riscontro che di certo caratterizzerà anche la quarta e ultima puntata, in onda lunedì 16 ottobre, che svelerà il finale di stagione.

Le anticipazioni della trama di Imma Tataranni 4

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo protagonisti di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

È stata la stessa Maria Pia Ammirati a svelare alcune anticipazioni su Imma Tataranni 4. Nelle nuove puntate ha annunciato: "Per i triangoli amorosi ci saranno sorprese", con evidente riferimento a Imma, Pietro e Calogiuri. Inoltre, come riporta DavideMaggio.it, il personaggio di Diana De Santis, interpretato da Barbara Ronchi, avrà un ruolo sempre più rilevante nell'intreccio della trama. Ovviamente, lo sfondo sarà sempre quello di Matera, le tematiche attuali e i gialli sempre più appassionanti.