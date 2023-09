I Fatti Vostri 2023, Emanuela Aureli lascia il cast: al suo posto arriva Flora Canto Non solo Salvo Sottile. A lasciare il cast de I Fatti Vostri in questa nuova stagione sarà anche Emanuela Aureli, che dopo due anni lascerà il posto a Flora Canto, volto già noto di Rai 2. Il suo ruolo a I Fatti Vostri sarà quello di tenere una nuova rubrica e di partecipare al tradizionale gioco del Porcellino.

A cura di Giulia Turco

Torna I Fatti Vostri su Rai 2, con un cast rinnovato. Al timone dello storico programma, al via dal prossimo lunedì 18 settembre con la nuova stagione, ci saranno Anna Falchi e Tiberio Timperi, che prenderà il posto di Salvo Sottile, dopo la discussa lite in studio della scorsa estate con Gianni Ippoliti.

Flora Canto al posto di Emanuela Aureli

Dopo un biennio nel cast de I Fatti Vostri, stando alle indiscrezioni di Davidemaggio, sarà anche Emanuela Aureli a lasciare il programma. L’attrice comica a quanto pare lascerà la quadra di Michele Guardì, per cedere il posto a Flora Canto, volto non nuovo a Rai 2. Dopo aver esordito in tv partecipando come tronista a Uomini e Donne (era il 2009), Flora Canto ha debuttato come attrice nella serie Don Matteo. Dopo la conduzione sporadica di alcuni programmi, nel 2019 ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show. Nell'estate 2020 è stata inviata di Ogni Mattina, il format di Tv 8 condotto da Adriana Volpe. Recentemente è stata protagonista de I Migliori Anni ,nell’ultima stagione andata in onda primavera, e nel corso dell’estate ha condotto il format di cucina ‘Fatto da Mamma e Papà’, in onda ogni sabato mattina su Rai 2. Il suo ruolo a I Fatti Vostri sarà quello di tenere una nuova rubrica e di partecipare al gioco del Porcellino. Porterà inoltre in studio le canzoni più amate dal pubblico, con l’accompagnamento del Maestro Stefano Palatresi e della sua orchestra.

Il cast de I Fatti Vostri 2023/2024

Altro volto che non ci sarà nella nuova edizione è quello di Umberto Broccoli, che passerà al cospetto di Caterina Balivo nel suo programma La Volta Buona. Confermati invece i protagonisti secondari e le rubriche del programma. Tornano i consigli per una spesa consapevole, i trucchi per curare il nostro giardino, così come la parentesi sulla pasticceria con la Dolceria di Ernst e Frau Knam che aprirà ancora una volta le sue porte al programma. Colonna portante dell’appuntamento televisivo, l’Oroscopo di Paolo Fox.