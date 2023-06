Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Uno Mattina, dopo la lite saranno insieme per le ultime puntate Stando a quanto rivela TvBlog, Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti saranno insieme nelle ultime puntate della stagione di Uno Mattina in famiglia, dopo quanto avvenuto la scorsa settimana. Il conduttore aveva sbuffato durante la rassegna stampa del collega e quest’ultimo aveva abbandonato lo studio.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 17 e domenica 18 giugno andranno in onda le ultime due puntate di Uno Mattina in famiglia. Ma dopo quanto accaduto in diretta la scorsa settimana, quando Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio perché Tiberio Timperi ha sbuffato durante la sua rassegna stampa, i due torneranno insieme nel programma? Secondo TvBlog, la risposta è sì, dal momento che sarebbe avvenuto un "incontro chiarificatore".

Timperi e Ippoliti insieme per le ultime puntate di Uno Mattina

Stando a quanto riporta TvBlog, Timperi e Ippoliti si sarebbero incontrati dopo la puntata di domenica e avrebbero messo da parte le tensioni degli scorsi giorni. Pare quindi che il giornalista sarà presente, con la sua consueta rassegna stampa "rosa" (sulle principali notizie di gossip e spettacolo della settimana), anche nelle ultime due puntate di Uno Mattina in famiglia, previste per sabato 17 e domenica 18 giugno.

Il "caso" Ippoliti e Timperi a Uno Mattina

Il "caso" è nato durante l'ultima puntata di Uno Mattina, in onda domenica 11 giugno. Gianni Ippoliti ha abbandonato in malo modo lo studio dopo aver sentito Tiberio Timperi sbuffare al suo fianco: aveva appena iniziato a fare la sua rassegna del mattino con un primo articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando la reazione del collega lo ha indispettito. "E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci", ha detto il giornalista. "E adesso che dobbiamo fare?", ha chiesto Timperi, noncurante della reazione brusca del collega. Questo, a sua volta, prima di portare via giornali e leggio, si è congedato con questa frase: "Sbuffate, continuate a sbuffare".