Cosa è successo dopo la lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: “Scusate, ho fatto una corsa” Dopo la lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti è stato anticipato il momento di Francesco Laurenzi, arrivato di corsa mentre è andata in onda la sigla di Stranger Things: un momento surreale.

La lite in diretta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, con quest'ultimo che ha lasciato lo studio quando ha visto il conduttore sbuffare durante il suo momento, è destinata a infiammare il dibattito per almeno un'altra settimana. Ma cosa è successo dopo che Gianni Ippoliti è andato via, facendo saltare la scaletta di Uno Mattina in Famiglia? Un momento davvero molto surreale. Intanto, è partita la sigla di Stranger Things creando un rocambolesco momento comico. Poi, è arrivato di corsa il meteorologo Francesco Laurenzi, che si è dovuto anche scusare per l'affanno. È stato costretto, infatti, a uscire prima per coprire il buco lasciato dopo la lite tra il conduttore della trasmissione e il personaggio televisivo, responsabile del momento dedicato alla rassegna stampa.

Cosa è successo

Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio di Uno Mattina in Famiglia dopo aver sentito Tiberio Timperi sbuffare al suo fianco. Aveva appena iniziato a fare la sua rassegna del mattino con un primo articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando la reazione del collega lo ha indispettito al momento di leggere un secondo articolo: "Accompagna donne gratis ad ultimo appuntamento con ex violenti". Questo articolo avrebbe indispettito Tiberio Timperi, come dichiarato anche dal suo agente Lucio Presta.

Il Codacons: "Timperi va sospeso"

Sulla vicenda si è pronunciato anche il Codacons, che ha addirittura chiesto la sospensione di Tiberio Timperi annunciando un esposto all'Agcom e alla Commissione vigilanza Rai: "Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò , dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete. L'atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come "Parliamo dopo, facciamo i conti dopo", sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall'Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l'intervento di AGCOM e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori".