Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi si chiariscono a una settimana dalla lite in studio Dopo la lite della settimana scorsa, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi sono riapparsi insieme durante la nuova puntata di Uno Mattina in famiglia.

Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi a Uno Mattina in famiglia

Dopo la lite in diretta della settimana scorsa, avvenuta durante la solita rassegna stampa, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi sono apparsi, sorridenti, in diretta durante la penultima puntata di Uno Mattina in famiglia. "Ben ritrovati, eccoci con la nostra rassegna stampa. Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale di notizie false": esordisce così Ippoliti, dopo una settimana in cui il litigio ha tenuto banco sui media di settore. A quel punto Timperi prende parola con un "Allora" di incoraggiamento e Ippoliti coglie l'occasione per scherzare: "Che c'è?" chiede, portando Timperi a chiudere la gag: "No, eh! Non c'è niente, va bene tutto". Battuta sottolineata subito dalla regia che ha rimandato la musica con cui accompagnò l'uscita di scena di Ippoliti la settimana scorsa.

Sotto lo sguardo divertito delle co-conduttrici Monica Setta e Ingrid Muccitelli, Timperi continua: "Comunque hai detto bene, nel senso che questa è stata una settimana di false notizie" e a quel punto il conduttore, prima di leggere una notizia che riguardava la trasmissione ha detto, ironicamente: "Dopo facciamo i conti". A quel punto Timperi ha letto una nota per la vittoria di un premio: "Spettabile direzione generale di Rai 1, dottor Michele Guardì, egregio Gianni Ippoliti, in occasione dell'edizione 2023 del Novella 2000 Virgo TV Award, ho il piacere di comunicarvi – il direttore Alessi – che la rassegna stampa di Uno mattina in famiglia a cura di Gianni Ippoliti si è aggiudicato l'ambito riconoscimento, primeggiando nella categoria Press Tv Show".

Sono stati sette giorni di litigi e chiarimenti per Uno Mattina in Famiglia. La settimana scorsa, infatti, durante la consueta lettura della rassegna stampa, in particolare durante la lettura delle notizie sulla rottura del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Timperi aveva sbuffato e Ippoliti, spazientito, aveva abbandonato lo studio: "E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci" aggiungendo "Sbuffate, continuate a sbuffare". Timperi non si era scomposto, chiedendo semplicemente: "E adesso che dobbiamo fare?". Nei giorni successivi c'era stato un chiarimento tra i due, con la conferma che avrebbero chiuso assieme queste ultime due puntate. Il prossimo anno, inoltre, pare che Timperi sarà il nuovo conduttore de I Fatti Vostri, stando a quanto riportato da Tv Blog, prendendo il posto di Salvo Sottile.