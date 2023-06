Dopo la lite con Gianni Ippoliti, Tiberio Timperi passa a I Fatti Vostri Secondo quanto rivelato da TvBlog, Salvo Sottile non sarà più il conduttore de I Fatti Vostri. Al suo posto, nel programma leader del mezzogiorno, proprio Tiberio Timperi.

Dopo il trambusto della scorsa settimana, si ritorna a parlare di Tiberio Timperi. Stavolta, però, non si parla della lite con Gianni Ippoliti, ma del futuro del conduttore. Secondo quanto rivelato da TvBlog, Salvo Sottile non sarà più il conduttore de I Fatti Vostri. Al suo posto, nel programma leader del mezzogiorno, proprio Tiberio Timperi, che è da sempre legato da una forte amicizia con Michele Guardì. Il regista de I Fatti Vostri, infatti, è lo stesso di Mattino in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia.

Come cambia lo scenario a partire dal prossimo anno

Si prevede al prossimo anno un vero e proprio valzer di conduttori. Salvo Sottile lascia I Fatti Vostri per un nuovo impegno giornalistico in Rai, Tiberio Timperi lascia Unomattina in famiglia e va ai Fatti Vostri. Al posto di Tiberio Timperi, arriverà Beppe Convertini. Sarà lui ad affiancare le due conduttrici già confermate: Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Si spera con più serenità, considerato che il clima di Unomattina in famiglia si era fatto rovente con Tiberio Timperi. Il conduttore terminerà con le ultime puntate il suo impegno stagionale a Unomattina in famiglia per poi dedicarsi alla nuova stagione televisiva, non prima di aver staccato per un po' durante le giornate di luglio e di agosto. C'è molta curiosità sulla prossima stagione.

Il cast de I Fatti Vostri

Tiberio Timperi sarà il nuovo volto di punta de I Fatti Vostri mentre resta confermato in bloccco tutto il cast della trasmissione del mezzogiorno di Rai2. Ci sarà Anna Falchi, letteralmente rinata all'interno del programma. Dovrebbero essere confermati anche Emanuela Aureli, Umberto Broccoli, Paolo Fox e Stefano Palatresi. Tiberio Timperi sarà il quinto conduttore maschile di questa trasmissione dopo Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Massimo Giletti, Giancarlo Magalli e Salvo Sottile.